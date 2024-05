FC Augsburg

Dreimal die Note sechs: Die Einzelkritik der FCA-Spieler

Plus Für Felix Uduokhai spielt ein Doppelgänger, Ermedin Demirovic erlebt eine Torflaute – die Bewertung der Spieler des FCA nach dem 1:5 bei Borussia Dortmund.

Von Johannes Graf

In der Fußball-Bundesliga kassiert der FC Augsburg mit dem 1:5 die dritte Niederlage in Folge. Bei Borussia Dortmund kann kein Spieler überzeugen, sämtliche Mannschaftsteile wirken überfordert. Orientierungslos in der Defensive, ideenlos in der Offensive – so präsentiert sich das Team von Trainer Jess Thorup. Die Spieler in der Einzelkritik:

Tomas Koubek: Wird seinen ersten Einsatz in dieser Spielzeit in keiner guten Erinnerung behalten. Sah vor allem beim dritten Gegentreffer nicht gut aus, als er neben den Ball patschte. Verhinderte zwar mit mancher Parade eine höhere Niederlage, hat sich aber nicht um eine Vertragsverlängerung beworben. Note 5,0

