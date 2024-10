Endlich einmal zu null: Der FCA gewinnt im Testspiel gegen Regensburg

Der FC Augsburg hat im Testspiel gegen den SSV Jahn Regenburg endlich einmal zu null gespielt. Doch viel mehr Positives gab es im Test beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen das sieglose Zweitliga-Schlusslicht nicht zu vermelden.

Dabei hatte FCA-Trainer Jess Thorup durchaus eine Startelf auf den Platz geschickt, die er auch in der Bundesliga nominieren könnte. Im Tor stand Finn Dahmen. Thorup. Die Dreierkette bildeten Maximilian Bauer, Jeffrey Gouweleeuw und Felix Meiser von der U19. „Es freut mich für ihn. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt“, sagte U19-Trainer Markus Feulner, der zusammen mit U23-Trainer Tobias Strobl den Test aufmerksam verfolgte. Meiser war über 90 Minuten im Einsatz und einer der Lichtblicke in diesem Test.

Das waren aber nicht die einzigen Zaungäste. Der verletzte Keven Schlotterbeck, FCA-Berater Stefan Reuter, Ex-FCA-Cotrainer Jonas Scheuermann (jetzt Brigthon), Sportdirektor Marinko Jurendic, NLZ-Chef Claus Schromm und Heinz Moser (Direktor Entwicklung) waren auch vor Ort.

Auf den Außenbahnen agierten der zuletzt angeschlagene Marius Wolf und Henri Koudossou. Für das Mittelfeld hatte Thorup Arne Maier, Tim Breithaupt und Alexis Claude-Maurice nominiert. Das Sturmduo bildeten Yusuf Kabadayi und Phillip Tietz.

Die Länderspielpause kam ihm nach dem 2:1-Sieg gegen Gladbach gar nicht recht. Er hätte gerne den Aufwärtstrend verfestigt. Doch so muss er derzeit mit Kristijan Jakic (Kroatien), Dimitris Giannoulis (Griechenland), Fredrik Jensen (Finnland) Elvis Rexhbecaj (Kosovo), Steve Mounié (Benin), Samuel Essenede (Kongo), Frank Onyeka (Nigeria), Chrislain Matsima (U21 Frankreich)m , Noahkai Banks (U20 USA) und Mert Kömür (U20 Deutschland) auf zehn Spieler verzichten. Unterwegs war auch Co-Trainer Lars Knudsen als dänischer Nationaltrainer.

„Wir wollen noch mehr die Kompaktheit gegen den Ball einüben. Einige Spieler brauchen zudem die Möglichkeit, über 90 Minuten zu spielen“, hatte Thorup schon am Dienstag die Zielvorgabe ausgegeben. Ein Zu-Null-Spiel hätte da seiner Mannschaft gut zu Gesicht gestanden. Da schien der SSV Jahn Regensburg gerade recht zu kommen. Das Zweitliga-Schlusslicht hat in der laufenden Spielzeit gerade mal ein Tor erzielt.

Ein Tor wollte in der zweiten Hälfte nicht mehr fallen

Doch schon in der zweiten Minute schien dieses Ziel zunichte gemacht. Elias Huth hatte Finn Dahmen mit einem Flugkopfball keine Chance gelassen. Allerdings stand der Jahn-Stürmer im Abseits. Der Zweitligist bestimmte aber in der Anfangsphase weiter das Spiel. Es dauerte, bis der FCA langsam das Spiel an sich zog. Allerdings richtig gefährlich wurde der FCA auch nicht. Der Führungstreffer fiel dann auch nach einem Standard. Allerdings unter großer Mithilfe der Gäste aus der Oberpfalz. Arne Maier hatte von rechts den Ball nach innen geschlagen, die Kopfball-Abwehr von SSV-Spieler Leopold Wurm fand Marius Wolf, der zum 1:0 (30.) einnickte. Dabei blieb es auch bis zur Halbzeit.

Die nützte Jess Thorup zwar zu einigen taktischen Anmerkungen, aber zu keinen Wechseln. Der Spielverlauf ähnelte der ersten Hälfte. Jahn war zuerst mehr in der gefährlichen Zone, ehe die Gastgeber aufwachten. Danach war das Spiel ausgeglichen, wobei Finn Dahmen sogar mehr zu tun hatte, als sein Jahn-Gegenüber Julian Pollersbeck. Doch Tor wollte keines mehr fallen.

Regensburg gastiert ohne Erfolgserlebnis nach der Länderspielpause beim 1. FC Nürnberg. Der FCA fährt mit einem Zu-Null-Erlebnis zum SC Freiburg

FCA Dahmen – Bauer (75. Deger), Gouweleeuw (59. Rasoulina), Meiser – Wolf (75 Taseski). , Maier (75. Kücüksahin), Breithaupt, Claude-Maurice (83. Cabrera), Koudossou – Kabadayi (75. Ehrlich), Tietz (68. Okugawa).

Tor 1:0 Wolf (30.) Schiedsrichter Nouhoum (Oberweikertshofen)