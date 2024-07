Wechsel von FCA-Kapitän Ermedin Demirovic rückt näher

Die Anzeichen verdichten sich, dass Ermedin Demirovic den FC Augsburg verlässt. Die Verhandlungen mit einem Champions-League-Teilnehmer aus der Bundesliga sollen weit fortgeschritten sein.

Die Europameisterschaft geht in die entscheidende Phase. Spieler haben sich präsentiert und auf sich aufmerksam gemacht. Allmählich nimmt der Spielermarkt an Fahrt auf. Ab dem 1. Juli ist das Wechselfenster in der Fußball-Bundesliga geöffnet, dann können die Klubs ihre Unterlagen bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einreichen und den Transfer abschließen. Vermutlich finden sich unter den Papieren auch Dokumente über Ermedin Demirovic. Denn die Anzeichen verdichten sich, dass der 26-jährige Angreifer nach der Sommerpause nicht mehr zum FC Augsburg zurückkehren wird.

Wie mehrere Medien berichten, steht ein Wechsel zum VfB Stuttgart bevor. Da Torjäger Serhou Guirassy die Stuttgarter verlassen und sich höchstwahrscheinlich Borussia Dortmund anschließen wird, benötigt der Klub Ersatz in seinem Sturmzentrum. In Demirovic soll er diesen gefunden haben. Nach Informationen unserer Redaktion könnte sich der Deal allerdings noch hinziehen, da Stuttgart zunächst über Verkäufe Einnahmen generieren muss. Neben Demirovic sind die Stuttgarter an einer dauerhaften Verpflichtung von Deniz Undav (Brighton & Hove Albion) interessiert. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Ähnlich teuer dürfte Demirovic werden, dessen Marktwert nnerhalb einer Saison laut Branchenportal Transfermarkt.de auf 28 Millionen Euro gestiegen war. Die bislang höchste Ablösesumme kassierte der FCA vor neun Jahren für Abdul Rahman Baba. Der Linksverteidiger aus Ghana war für 26 Millionen Euro zum englischen Top-Klub FC Chelsea gewechselt.

Abdul Rahman Baba ist bisher der Rekordabgang des FC Augsburg

Die EM in Deutschland hatte Demirovic mit seinem Nationalteam verpasst, in den Play-offs war er mit Bosnien-Herzegowina gescheitert. Auf sich aufmerksam gemacht hatte er während der abgelaufenen Bundesligasaison. Mit 15 Treffern stellte er einen FCA-Rekord auf – mehr Tore hat bislang kein Augsburger innerhalb einer Erstligasaison erzielt –, zudem leistete er zu zehn Treffern die Vorarbeit. In der Scorerliste tummelte er sich mit den Besten. Hinter Harry Kane (München/36 Tore/10 Assists), Guirassy (Stuttgart/28/5), Lois Openda (Leipzig/24/8) und Deniz Undav (Stuttgart/18/10) belegte Demirovic in dieser Statistik den fünften Rang. Mit Undav, den der VfB vom Premier-League-Teilnehmer Brighton & Hove Albion ausgeliehen hatte und nun fest verpflichten möchte, könnte Demirovic ein torgefährliches Duo bilden. Auf den Abgang von Demirovic hat sich der FCA bereits vorbereitet. Am Freitag hatte er Samuel Essende (FC Vizela) verpflichtet.

Dass der FCA Demirovic abgeben wird, ist inzwischen nahezu sicher. Denn auch die Augsburger benötigen Einnahmen, nachdem sie für die Neuzugänge Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Nediljko Labrovic (HNK Rijeka), Samuel Essende (FC Vizela) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) in Summe 14 Millionen Euro ausgegeben haben. Neben Demirovic gelten Ruben Vargas und Felix Uduokhai als Verkaufskandidaten. Beide hatten bei den Verantwortlichen des FCA ihren Wunsch hinterlegt, im Sommer eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Zudem könnten Arne Engels und Dijon Beljo bei einem entsprechenden Angebot noch veräußert werden. Die bisherigen Abgänge Iago (EC Bahia/ablösefrei), Tomas Koubek (Ziel unbekannt/ablösefrei), Raphael Framberger (U23), Marcel Lubik (GKS Tychy/Leihe) und Lasse Günther (Karlsruher SC/Leihe) haben den Kader verschlankt, jedoch keine Einnahmen gebracht.

