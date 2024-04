FC Augsburg

06:10 Uhr

Worin sich der FCA und Union Berlin ähnlich sind

Plus In der Fußball-Bundesliga sind die beiden Klubs unter ihren neuen Trainern äußerst erfolgreich. Nicht nur in der aktuellen Entwicklung zeigen sich Parallelen.

Von Johannes Graf

Trotz einer 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen wirkte Nenad Bjelica ziemlich gut gelaunt. Ein spanischer Journalist wollte in seiner Heimatsprache eine Frage an Xabi Alonso stellen. Unions-Pressesprecher Christian Arbeit verwies ans Ende der Pressekonferenz, ehe Bjelica sich als Dolmetscher anbot. Alonso antwortete, Bjelica übersetzte. Beide lachten. Bjelica hat als Spieler etliche Klubs durchlaufen. Aus seiner Heimat Kroatien wechselte er einst nach Spanien, wo er sechseinhalb Jahre blieb. Seinem sprachlichen Horizont hat das gutgetan.

Dass Bjelica besser gelaunt als erwartet wirkte, hatte wohl auch damit zu tun, dass der 52-Jährige das Ergebnis gegen den Tabellenführer und kommenden Meister verschmerzen konnte. Vor ein paar Monaten noch wäre das wohl anders gewesen. Damals befand sich der Kroate mit Union Berlin in einer ausgewachsenen Krise. Der Ostklub hatte die ersten beiden Bundesligaspiele jeweils mit 4:1 gegen Mainz und Darmstadt gewonnen. Schien dort weiterzumachen, wo er in der vorangegangenen Saison aufgehört hatte; gipfelnd in der ersten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte. Dann jedoch der Einbruch. International verpasste Union als Gruppenletzter die K.o.-Phase der Europa League, in der Tabelle stürzte die Mannschaft ab. Lange vermieden die Verantwortlichen das letztlich Unausweichliche. Mitte November, vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:1), trennten sie sich dann doch von Urs Fischer.

