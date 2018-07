vor 33 Min.

111 Jahre FC Augsburg: So feiert der Verein das Jubiläum FC Augsburg

Zum besonderen Jubiläum gibt es ein Buch, einen Kinofilm, ein großes Fanfest und vieles mehr. Das Rahmenprogramm zu 111 Jahren FC Augsburg in der Übersicht.

Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm feiert der FC Augsburg in diesem Jahr seinen 111. Geburtstag. Los geht es am 8. August mit einem großen Fanfest im Rosenaustadion. Zum Hintergrund: Der 8. August 1907 ist der Gründungstag des Vorgängervereins FC Allemania, der später in den FC Augsburg übergegangen ist.

FCA-Chronik "hundert11" erscheint ab 8. August

In der alten Spielstätte des Vereins erwartet die Besucher Live-Musik, verschiedene Mitmach-Attraktionen oder Talkrunden mit FCA-Protagonisten der vergangenen Jahrzehnte. Auch die FCA-Profis werden vor Ort sein und für die Fans grillen, Getränke ausschenken oder die Mitmach-Attraktionen begleiten. Der Eintritt ist frei. Wer alles über den FC Augsburg wissen möchte, sollte sich beim Fanfest das Jubiläumsbuch „hundert11“ sichern, das im Verlag unserer Zeitung erschienen ist. Es liefert mit historischen und aktuellen Bildern sowie Texten vieler FCA-Experten ein umfassendes Porträt des Klubs. Das Buch erscheint am 8. August, kostet 15,95 Euro und ist ist im Online-Shop unserer Zeitung vorbestellbar. Ein Euro des Verkaufspreises kommt der Nachwuchsarbeit des Klubs zugute.

Am Wochenende des 20. Oktobers erwartet die Fans ein Traditionsspieltag. An diesem Tag absolvierte der FCA im Jahr 1907 sein erstes nachgewiesenes Spiel gegen den TV Augsburg II. Anlässlich dieses historischen Datums wird der FCA am 8. Spieltag der Bundesliga zum Heimspiel gegen RB Leipzig (der genaue Spieltagtermin steht noch nicht fest) einen Retro-Traditionsspieltag in der WWK ARENA veranstalten. Fans und Zuschauer dürfen sich dabei auf einige historische Überraschungen freuen.

Zum Abschluss wird der FCA Ende November einen hochwertig produzierten Film präsentieren, der Brücken zwischen historischen Ereignissen und der Neuzeit schlagen soll. Der FCA wird diesen Film zunächst exklusiv für Mitglieder im Kino zugänglich machen. Neben diesen Festlichkeiten hat der FCA auch eine eigene limitierte Merchandising-Kollektion entworfen, die ab dem 8. August erhältlich sein wird.

Mitglieder-Aktion mit Geschenkbox zum Jubiläum

Darüber hinaus startet der Verein eine Aktion, um neue Mitglieder zu werben: Wer im Aktionszeitraum vom 8. August bis einschließlich 30. November 2018 Mitglied beim FCA wird, erhält den 111-Jahre-Schal aus der Jubiläumskollektion in einer Mitgliederbox mit weiteren kleinen Überraschungen gratis. Alle Mitglieder, nicht nur die Neumitglieder dieser Aktion, haben die Chance, bei verschiedenen exklusiven Verlosungen rund um das Jubiläum Preise zu gewinnen. Den Mitgliedern sind auch die exklusiven Mitglieder-Momente und eben die limitierten Plätze bei den Filmvorführungen im Kino reserviert. (AZ)

Themen Folgen