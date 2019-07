vor 20 Min.

André Hahn ist beim FCA einer der Gewinner der Vorbereitung

Plus Nicht nur beim 4:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul zeigte sich der 28-Jährige stark verbessert. Sein Trainer hatte an dem Sieg aber dennoch etwas auszusetzen.

Von Wolfgang Langner

Testspiele haben keinen bleibenden Wert. Kaum sind sie gespielt, hat man sie auch schon wieder vergessen. So ist auch der 4:1-Sieg des FC Augsburg gegen den mehrfachen türkischen Meister Galatasaray Istanbul nur ein windiges Sandkorn in der Ära des Vereins. Dennoch - Spieler, Verantwortliche und Fans dürfen nach dieser Leistung vor 2230 Zuschauern in Innsbruck etwas Hoffnung schöpfen. So in die Richtung: Da könnte in der kommenden Saison doch etwas gehen.

Jedenfalls machte es über weite Strecken Spaß, dem FCA zuzuschauen. Trotz der bisher harten Trainingswoche in Bad Häring wirkte Augsburg spritzig und dominant. Dabei ragten einige Spieler heraus: wie Torschütze und Nachwuchsspieler Stefano Russo, dem auch ein Tor gelang, oder der einst ewige Reservist Georg Teigl, der längst schon vergessene Tim Rieder, Neuzugang Florian Niederlechner, der erneut zwei Tore erzielte, oder André Hahn, der zuletzt eine eher unkonstante Saison ablieferte. Zuletzt hatte Hahn mit privaten und persönlichen Problemen zu kämpfen Das ist aber sicherlich zu begründen. Bevor Hahn wieder nach Augsburg zurückkehrte, wo er zum Bundesligaspieler geformt wurde, war er mit dem Hamburger SV abgestiegen. Der Druck sich gleich in Augsburg wieder beweisen zu wollen, war vielleicht doch etwas groß. Im November des vergangenen Jahres starb dann sein Vater. Da leidet die Seele und dementsprechend das Spiel. Läuft bei ihm: Gegen Galatasaray Istanbul traf auch André Hahn zum zwischenzeitlichen 3:0. Am Ende siegte der FCA mit 4:1. Bild: Klaus Rainer Krieger Wenn man Hahn in diesen Tagen beim Training und beim Spiel zuschaut, macht er einen befreiten Eindruck. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der den Treffer zum 3:0 erzielte, strahlte nach der Partie über das ganze Gesicht: "Wir hatten auch ein sehr gutes Gefühl auf dem Platz. Die Inhalte der Trainingswoche haben wir so gut wie möglich umgesetzt. Das soll auch unsere Stärke sein." Natürlich steckte auch ihm die Arbeit während der Woche noch in den Knochen: "Wir haben sehr intensiv trainiert und dann kommt noch diese Hitze dazu. Allerdings haben wir eine tolle Truppe, bei der man sich wohl fühlt. Und dann macht es natürlich auch Spaß." 19 Bilder FCA- im Trainingslager: Die Bilder vom Sieg gegen Galatasaray Bild: Klaus Rainer Krieger Das Spiel gegen Galatasaray und am Freitagabend gegen den FC Villarreal aus Spanien sind derzeit für Hahn und seine Kollegen schon eine willkommene Abwechslung: "Natürlich, darauf trainiert man ja auch hin und ich denke, das haben wir gegen Istanbul ganz gut auf den Platz gebracht." Hahn erklärt schließlich, was Trainer Martin Schmidt vor dieser Partie von seinem Team verlangt hat: "Wir sollten sicher stehen und mutig sein. Bei Ballgewinnen schnell umschalten und die Konter ausspielen und das hat sehr gut geklappt. Was wir heute gespielt haben, war sehr ansehnlich." Dennoch bleibt der Stürmer auf dem Teppich und hat auch kein Interesse, das Spiel zu überbewerten. Es gibt für ihn schon noch einige Dinge, an denen der FC Augsburg arbeiten muss: "Es gab einige Konter, wo der letzte Ball nicht ankam, wo wir etwas die Übersicht verloren haben. Es gibt sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive noch genügend Verbesserungspotenzial." FCA-Trainer Martin Schmidt ärgerte sich über das Gegentor kurz vor Schluss Zudem hat der FC Augsburg sein erstes Gegentor in der Vorbereitung bekommen. Kurz vor Ende der Partie gelang den Türken noch der Ehrentreffer. Hahn grinst: "Ich denke das Tor kann man bei diesem Endstand verkraften." Das sah sein Trainer Martin Schmidt dann etwas anders. Der hat sich regelrecht über dieses Tor geärgert. "Das nervt mich. Wir hätten gerne auch dieses Spiel zu Null gewonnen", schüttelt Schmidt den Kopf. Strafrunden gibt es deshalb in Bad Häring aber nicht und der Coach reißt auch keinem Spieler deshalb den Kopf ab, zumal Schmidt ohnehin eher lobende Worte findet: "Nach vier Wochen Training und nur zwei freien Tagen, war das schon noch einmal eine Willensleistung. Aus dem Umschaltspiel heraus haben wir zwei herrliche Tore gesehen und wir haben gute Bälle erobert in der Vorwärtsbewegung und hinten sind wir auch ganz gut gestanden." FC Augsburg: Luthe - Teigl (61. Hinteregger), Suchy (61. Asta), Rieder (61. Max), Iago (61. Danso) - Hahn (61. Schieber), Gregoritsch (46. Richter), Gruezo (61. Pedersen), Russo (61. Jensen), Vargas (61. Cevis) - Niederlechner (61. Malone) Tore: 1:0 Niederlechner (14.), 2:0 Gruezo (31.), 3:0 Hahn (53.), 4:0 Russo (54.), 4:1 Bayram (87.) Zuschauer: 2230 Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

