Baier weg, Luthe degradiert: Was planen Stefan Reuter und Co.?

Plus Nach der Trennung von Daniel Baier und der Degradierung von Andreas Luthe braucht die sportliche Leitung des Bundesligisten eine neue Führungsstruktur. Wer dafür infrage kommt.

Von Robert Götz

Erst vor kurzem hat Stefan Reuter sein Profilbild beim Messengerdienst WhatsApp geändert. Jetzt ist dort ein witziges Selbstporträt von Udo Lindenberg mit einer Liedzeile aus seinem Song „Ich trag dich durch die schweren Zeiten“ zu sehen. Mit der Hand am Cello präsentiert der deutsche Sänger sein Motto: „Es ist nie zu spät, noch einmal durchzustarten.“

Nichts passt besser zu den angekündigten Umbauarbeiten, die der Sport-Geschäftsführer im Kader des Bundesligisten derzeit durchführt. Aber während Lindenberg mit feinem Werkzeug zeichnet, hat Reuter die Hierarchie der Mannschaft in kürzester Zeit mit der Abrissbirne demontiert.

Am Donnerstag vermeldete der Bundesligist die Trennung von Daniel Baier. In über einen Jahrzehnt entwickelte sich der inzwischen 36-Jährige nicht nur zum Mittelfeldmotor und zum Gesicht des FC Augsburg, sondern auch zu einem der Führungsspieler. So trug er seit 2017 die Kapitänsbinde. Baier verabschiedete sich mit einem emotionalen Beitrag in der Mannschafts-WhatsApp-Gruppe von seinen Kollegen. „Männer, bevor es offiziell wird, (...) ich habe meinen Vertrag aufgelöst“, begann die Nachricht und endete mit: „Es war mir eine Ehre, Euer Capitano.“

Andreas Luthe: Einer, dessen Wort in der Kabine Gewicht hatte

Ein offenes Geheimnis ist es auch, dass der Verein sich von einem zweiten Meinungsmacher trennen will: Andreas Luthe. Der Torhüter war nicht nur Kassenwart des Teams, sondern auch einer der Spieler, dessen Wort in der Kabine Gewicht hatte.

Doch wer könnte Nachfolger von Daniel Baier als Kapitän werden, und wie könnte die neue Hierarchie im Team aussehen? Wem traut die sportliche Leitung um Trainer Heiko Herrlich, Reuter selbst und Kaderplaner Timon Pauls die Führungsrolle am ehesten zu?

Da rücken zuallererst die drei Stellvertreter von Baier in den Fokus: Alfred Finnbogason, Jeffrey Gouweleeuw und Rani Khedira. Klarer Favorit bezüglich Kapitänsbinde ist dabei Khedira. Denn während der isländische Stürmer, 31, und der niederländische Innenverteidiger, 29, in der vergangenen Saison mehr mit sich selbst als mit dem Gegner zu kämpfen hatten, überzeugte der 26-jährige Khedira in der Mehrzahl seiner 32 Punktspiele sportlich. In fünf Partien führte er die Mannschaft auch schon als Kapitän auf das Feld. Zudem übernahm er gerade nach der Corona-Pause auch außerhalb des Platzes immer mehr Führungsaufgaben. Einziges Manko: Der FCA hat die Verhandlungen über einen neuen Vertrag – der alte endet im Sommer 2021 – derzeit ausgesetzt.

Max und Niederlechner sind Kandidaten auf die Kapitänsbinde

Von den sportlichen Leistungen her gesehen hätten den größten Anspruch auf die Kapitänsbinde Florian Niederlechner, 29, und Philipp Max, 26. Neuzugang Niederlechner schoss sich mit 13 Toren nicht nur in die Herzen der Fans, sondern erarbeitete sich damit auch den Respekt der Mitspieler.

Auch Philipp Max zählt zu den Gewinnern der Saison. Der Linksverteidiger stellte mit 14 Torbeteiligungen (acht Tore, sechs Assists) seinen persönlichen Bestwert aus der Spielzeit 2017/18 ein. Vom FCA wäre es sicherlich auch kein schlechter Schachzug, dem begehrten Profi (Vertrag bis 2022) mehr Verantwortung zu übertragen, um ihn noch mehr an den Verein zu binden. Problem: Max trat im Sommer, als die Wechselspekulationen explodierten, aus dem Mannschaftsrat aus, um „wieder zu sich selbst zu finden“, wie er dem Kicker sagte.

Vorstellbar ist aber auch, dass Trainer Heiko Herrlich einen der Neuzugänge als verlängerten Arm auf dem Platz installiert. Der Erfahrenste ist da sicher Daniel Caligiuri. Der 32-jährige Mittelfeldspieler trug die Kapitänsbinde im Saisonendspurt auch bei Schalke. Krisenmanagement ist er gewohnt. Das könnte in der kommenden Saison beim FCA von Vorteil sein.

FC Augsburg will wie Udo Lindenberg durchstarten

Denn erstmals seit Jahren haben Reuter und Co. Spieler, die tragende Säulen der Mannschaft waren, entfernt, um die Hierarchie neu aufzubauen. Viele Fans und auch die Öffentlichkeit werden diesen Prozess kritisch beobachten. Er enthält enorme Risiken, birgt aber auch die Chance, „durchzustarten“, wie es Udo Lindenberg besingt.

