vor 36 Min.

Brasiliens U23 gewinnt - FCA-Verteidiger Iago weiter nur auf der Bank

Iago fehlt dem FC Augsburg dieser Tage. Mit der U23 Brasiliens will er sich für Olympia in Tokio qualifizieren.

Seit Beginn des Jahres fehlt der Linksverteidiger des FC Augsburg. Beim Qualifikationsturnier für Olympia kam Iago bislang aber nicht zum Einsatz.

Während seine Mitspieler sich auf das erste Auswärtsspiel dieses Jahres bei Union Berlin vorbereiten (Samstag, 15.30 Uhr), weilt Iago dieser Tage in Kolumbien. Mit der brasilianischen U23-Auswahl will sich der Linksverteidiger des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Zehn südamerikanische Nationalteams streiten sich derzeit um die beiden Startplätze.

Der Auftakt für die Brasilianer, die in London 2016 durch einen Finalsieg gegen Deutschland die Goldmedaille gewonnen haben, war vielversprechend. Gegen Peru mühte sich die Seleção zu einem knappen 1:0-Erfolg, gegen Uruguay traten die Brasilianer wesentlich souveräner auf. Nach den Treffern von Pedrinho (14.), Leipzigs Matheus Cunha (30.) und Pepe (77.) führte der Favorit deutlich, Uruguay konnte durch Santiago Bueno (79.) lediglich noch verkürzen.

Iago warf im Sommer eine Knieverletzung zurück

Lediglich als Zuschauer verfolgte Iago bislang das Geschehen seiner Auswahl, während der ersten beiden Partien saß er auf der Ersatzbank und kam nicht zum Einsatz. Am Dienstag trifft Brasilien im dritten Gruppenspiel auf Bolivien, womöglich bestreitet Iago dann sein erstes Spiel beim Qualifikationsturnier.

Iago war im Sommer für die geschätzte Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro von SC Internacional Porto Alegre zum FCA gewechselt. Augsburgs Trainer Martin Schmidt hatte den 22-Jährigen als einen "Gewinner der Vorbereitung" bezeichnet, ehe ihn unmittelbar vor Saisonbeginn eine Knieverletzung zurück warf. Anfang August musste Iago wegen eines Außenmeniskuseinrisses operiert werden und fiel wochenlang aus.

Gegen Hoffenheim erzielte der 22-Jährige seinen ersten Bundesliga-Treffer

Iago absolvierte eine Reha und kämpfte sich in den Kader. Ende September bestritt er gegen Leverkusen sein erstes Bundesligaspiel, in den letzten drei Ligaspielen vor der Weihnachtspause stand er dreimal in Folge über die gesamte Spielzeit auf dem Rasen. Beim 2:4-Erfolg gegen Hoffenheim erzielte der Spieler mit den dünnen Beinen seinen ersten Bundesligatreffer.

Sollte Iago mit den Brasilianern die Endphase des Turniers erreichen, würde er vier Rückrundenpartien verpassen und dem FCA bis einschließlich des Auswärtsspiels in Frankfurt fehlen. (joga)

22 Bilder Lehmann, Caiuby und Martin Schmidt: Das war das Jahr das FCA Bild: Matthias Balk,dpa

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.