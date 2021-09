Bundesliga

19:57 Uhr

Der FC Augsburg macht im Freiburger Dreisamstadion das Licht aus

Der SC Freiburg bestreitet gegen den FCA am Sonntag sein letztes Bundesliga-Spiel im Dreisamstadion.

Plus Das Spiel des FC Augsburg am Sonntag beim SC Freiburg ist die letzte Bundesliga-Partie im Dreisamstadion. Danach ziehen die Freiburger um. Doch es gibt Klagen.

Von Robert Götz

Diese Chance ist für den FC Augsburg einmalig. Der FCA bestreitet am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) das allerletzte Bundesligaspiel im Freiburger Dreisamstadion. Es wird das 360. im Stadion an der Dreisam sein, danach zieht der SC Freiburg vom Stadtteil Waldsee hinaus zum Flughafen in das neue Europa-Park-Stadion.

