vor 33 Min.

Caiuby ist wieder da: Brasilianer trainiert beim FC Ingolstadt mit

Plus Beim FC Augsburg war der Vertrag von Caiuby wegen seiner Skandale aufgelöst worden. Nun kehrt er als Trainingsgast zu seinem Ex-Klub FC Ingolstadt zurück.

Von Florian Eisele

Caiuby ist wieder zurück in Deutschland: Seit Dienstag trainiert der ehemalige Spieler des FC Augsburg bei seinem anderen Ex-Klub in Bayern, dem FC Ingolstadt, mit.

Der 32-jährige Brasilianer will sich beim Tabellenführer der 3. Liga fit halten. Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Schanzer gegen die Spielvereinigung Unterhaching (Samstag, 14 Uhr) die Gründe dafür: "Ich habe mit ihm privat telefoniert, auch als er in Sao Paolo war. Dann kam irgendwann vom ihm die Bitte, dass er wieder nach Deutschland will, um vielleicht auch noch mal Fußball zu spielen in Europa. Er möchte sich bei uns fit halten. Und weil er ein sehr verdienter Spieler ist, der hier eine sehr gute Zeit hatte, trainiert er mit."

Caiuby stand von Januar 2011 bis Juli 2014 beim FC Ingolstadt unter Vertrag, erzielte für die Oberbayern in 110 Spielen 24 Tore. Dass er zu den Schanzern ein inniges Verhältnis pflegt, war nicht zuletzt beim Bundesligaaufstieg des FCI zu sehen, der ein Jahr nach dem Abschied des Brasilianers gelang: Bei den Aufstiegsfeiern war Caiuby, damals schon in Diensten des FC Augsburg, ein viel gesehener Gast.

Caiuby darf in der 3. Liga nicht für den FC Ingolstadt spielen

Dass Caiuby aber in der 3. Liga tatsächlich für den FC Ingolstadt auflaufen wird, ist ausgeschlossen: Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) hat mit dem brasilianischen Verband kein Abkommen darüber, dass unterhalb der beiden ersten Ligen Spieler aus dem südamerikanischen Land eingesetzt werden dürfen. Etwas anders sieht das zum Beispiel für Kicker aus den USA, Kanada, Australien oder Südkorea aus.

Körperlich scheint man dem im Juli 32 Jahre alt gewordenen Brasilianer die lange Pause (das letzte Pflichtspiel bestritt Caiuby am 20. April 2019 für die Grasshoppers Zürich) nur bedingt anzumerken, so Henke: "Caiuby ist den Umständen entsprechend fit. Er hat kein Übergewicht, nur etwas an Muskeln und Kraft eingebüßt." Wie der FC Ingolstadt mitteilt, bekommt Caiuby kein Geld, muss aber wie alle anderen Spielern regelmäßig auf Corona getestet werden. Probleme mit der Disziplin gibt es laut Henke nicht.

Im Oktober 2019 hatten der FC Augsburg und Caiuby den Vertrag aufgelöst

Eben das war in seiner Zeit beim FC Augsburg jedoch ein großes Problem: Gleich mehrfach kam Caiuby in Augsburg zu spät zum Trainingsauftakt, verpasste deswegen mitunter ganze Trainingslager. Als er im Januar 2019 seinen Urlaub um fast einen Monat überzog und stattdessen in einer Augsburger Disco beim Feiern erwischt wurde, suspendierte der FCA den Spieler und verlieh ihn nach Zürich - mit höchst überschaubarem Erfolg. Im Oktober 2019 lösten Verein und Spieler schließlich den Vertrag auf.

Zu diesem Zeitpunkt war Caiuby schon wieder mit anderen Problemen beschäftigt: Das Augsburger Amtsgericht hatte ihn zu einer Geldstrafe von 49.500 Euro verurteilt, weil er einen Mann im Augsburger Nachtleben mit einem Kopfstoß verletzt haben soll. Gegen das Urteil hat der Brasilianer Berufung eingelegt, die anschließende Verhandlung am Landgericht steht noch aus.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen