Causa Caiuby nervt Stefan Reuter FC Augsburg

Stefan Reuter hat beim FCA-Trainingslager in Alicante alles im Blick.

Wann sind Max und Finnbogason zurück? Wer wird Stammtorhüter? Viele Fragen beschäftigen den FCA aktuell. Eine Sache aber nervt Augsburgs Manager Reuter enorm.

Von Robert Götz

Am zweiten Tag des Trainingslagers des FC Augsburg pfiff beim Vormittagstraining ein kalter Wind über den Trainingsplatz im spanischen Algorfa. Den bekam auch Stefan Reuter zu spüren. Zwar stand er am Rande des Spielfeldes relativ geschützt, aber Fragen nach seinem Sorgenkind Caiuby wollten einfach nicht enden und er konnte ihnen auch nicht ausweichen. Das nervt den Geschäftsführer Sport des FCA immer mehr: "Ich werde jetzt sicher nicht jeden Tag über Caiuby diskutieren." Zwar sei seine Benachrichtigung recht kurzfristig gewesen, doch für Reuter sind die Gründe "nachvollziehbar". Reuter weiter: "Es ist etwas privates. Wenn er da ist, werden wir mit ihm das Gespräch suchen und dann werden wir sehen, was ist."

Den Grund für Caiubys Fernbleiben, wollte er nicht nennen, auch wenn es für die Außenstehenden dann vielleicht leichter zu verstehen sein würde. "Ich weiß, um was es geht, es ist für mich nachvollziehbar, aber private Dinge müssen vom Spieler kommen. Wenn es der Spieler nicht tut, werde ich es sicher nicht nennen. Da ist mir unsere Außendarstellung relativ egal."

Finnbogason und Max bald wieder bei der Mannschaft

Wann Caiuby wieder nach Europa zurückkehrt, weiß Reuter noch nicht. Der frischgebackene zweifache Familienvater Alfred Finnbogason hingegen wird am Samstagabend im Teamhotel erwartet. Etwas länger kann es noch beim erkrankten Philipp Max dauern. "Am Freitag ging es ihn schon deutlich besser. Der Arzt will aber die Blutwerte abwarten, ehe er grünes Licht gibt", sagt Reuter.

Dafür absolvierte Torhüter-Neuzugang Gregor Kobel, 21, sein erstes spezifisches Torwarttraining. Reuter war angetan. "Kobel hat hohe Qualität. Ich freue mich, dass es geklappt hat." Die Leihe läuft vorerst bis zum Ende der Saison. Was anderes war mit der TSG 1899 Hoffenheim nicht zu verhandeln, gesteht Reuter: "Da war Hoffenheim aktuell null gesprächsbereit."

Reuter will die Verpflichtung von Kobel aber nicht als Vertrauensverlust in die Stammtorhüter Andreas Luthe und Fabian Giefer verstehen: "Ich habe absolutes Vertrauen zu den beiden. Es schadet aber nicht, wenn da noch einmal Qualität dazu kommt."

Luthe in die USA - nur Spekulation?

Dass Andreas Luthe angeblich ein Angebot aus der amerikanischen Profiliga MLS vorliegt, wollte Reuter nicht kommentieren: "Da ist wirklich nur spekuliert worden und daran nehmen wir nicht teil. Wir haben nicht vor, ihn gehen zu lassen. Das ist aktuell für uns kein Thema." Allerdings beginnt die Saison in den USA erst Anfang März.

Zudem wird kräftig spekuliert, dass der FCA durchaus selbst noch einmal tätig werden könnte. So wird der Verein immer wieder als Abnehmer für den anscheinend wechselwilligen Patrick Hermann (Borussia Mönchengladbach) genannt. Reuter sagt dazu: "Natürlich hat er Qualität, aber so etwas kommentieren wir nicht." Wenn Qualität auf dem Markt ist, beschäftigt sich der FCA allerdings durchaus damit, wie es sich im Fall Kobel gezeigt hat.

Doch Reuter will das Trainingslager erst einmal nützen, um sein Team auf den Abstiegskampf vorzubereiten. "Es gilt, sich hier absolut auf die eigene Stärke einzuschwören. Wir müssen uns hier die Verfassung holen, um vom ersten Spieltag an Vollgas geben zu können. Es gilt, extrem konzentriert und fokussiert zu sein. Wir wollen positiv in die Rückrunde starten. Das ist unser Ziel und das lassen wir nicht von Dingen aus dem Umfeld beeinflussen. Darum werden wir das Thema Caiuby nicht weiter erörtern."

