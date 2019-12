16:16 Uhr

Der FCA-Talk im Video: Wie lange spielt Philipp Max noch in Augsburg?

Der Verteidiger kommt auf sechs Tore in den letzten sechs Spielen - und spielt sich damit in die Wunschlisten anderer Klubs. Sein Vertrag beim FCA läuft noch bis 2022.

Philipp Max ist bei der Mannschaft der Stunde - dem FCA - der Spieler der Stunde: Der Linksverteidiger kommt in den vergangenen sechs Spielen auf sechs Tore, traf alleine beim 4:2-Sieg in Hoffenheim und beim 3:0 in der WWK Arena gegen Fortuna Düsseldorf doppelt. Damit hat Max großen Anteil an dem Höhenflug des FCA, der aus den jüngsten sechs Spielen die für Augsburger Verhältnisse schier unglaubliche Ausbeute von 16 Punkten holte.

Während sein Mitspieler Tin Jedvaj, der von Max gegen Düsseldorf mit einem Assist bedacht wurde, einen Einsatz von Max in der deutschen Nationalmannschaft forderte, dürfte angesichts der starken Leistung eine Sache sicher sein: Wenn in wenigen Wochen das Transferfenster öffnet, dürfte auch der Name von Philipp Max wieder bei einigen Klubs wieder diskutiert werden.

Der FCA hat für einen Max-Abgang vorgesorgt

Dass Max aber im Winter den Klub wechseln wird - das wiederum kann sich FCA-Reporter Robert Götz nicht vorstellen. Im FCA-Talk unserer Redaktion mit Florian Eisele sagte er: "Ich glaube nicht, dass es zu einem Wintertransfer kommen wird." Beim FCA hat der Spieler noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022 - und Stefan Reuter betonte nach dem Spiel gegen Düsseldorf: "Bei einem Spieler, der so einen Lauf hat, der sich so wohlfühlt, wird das im Winter wohl kein Thema." Nach Einschätzung von Götz könnte ein anderes Szenario wahrscheinlicher sein: Max, der nach den Wechselgerüchten im Sommer nun wieder den Kopf frei hat, wird die Saison beim FC Augsburg zu Ende spielen und könnte im Sommer wechseln.

Der große Vorteil beim FCA: Die Weichen hat der Klub schon im Sommer gestellt - nämlich mit dem Transfer des Brasilianers Iago. Der spielte schon gegen Düsseldorf und in Hoffenheim auf der Position des linken Verteidigers - also dort, wo sich Max am wohlsten fühlt. Max wiederum wurde von Trainer Martin Schmidt eine Reihe weiter vorne im Mittelfeld eingesetzt, wo er offensiv für Furore sorgte. (eisl)

Was FCA-Reporter Robert Götz zu den Chancen von Max in der Nationalmannschaft sagt und was er zum Duell der beiden formstärksten Bundesligateams Augsburg und Leipzig am kommenden Wochenende sagt, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe unseres FCA-Talks.

