Der FCA bangt um Torwart Luthe: "Einsatz ist mehr als fraglich"

Wegen der TV-Gelder ist die Partie des FCA gegen Leipzig nicht bedeutungslos. Trainer Heiko Herrlich spricht vor dem Spiel über die Personalsituation und RB-Stürmer Timo Werner.

Von Dominik Stenzel

Am vergangenen Wochenende hat der FC Augsburg durch ein Unentschieden in Düsseldorf den Klassenerhalt perfekt gemacht. Das vorrangige Ziel ist also erreicht, dennoch ist das Spiel beim Bundesliga-Dritten RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) nicht bedeutungslos. Denn die Platzierung in der Abschlusstabelle hat für die Augsburger Auswirkungen auf die TV-Gelder - es geht um Millioneneinnahmen.

Leipzig ist die Qualifikation für die Champions League unterdessen sicher. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Bayer Leverkusen beträgt zwar nur drei Punkte, allerdings hat RB die deutlich bessere Tordifferenz. Das sagte FCA-Trainer Heiko Herrlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel...

...über die Entwicklung in den letzten Spielen:

"Es ging darum, den freien Fall zu stoppen und für mehr Stabilität in der Abwehr zu sorgen. Wir haben jetzt drei Spiele zu Null gespielt. Das vorrangige Ziel war, dass wir weniger Gegentore und ein Stück weit mehr Passsicherheit bekommen."

...über Gegner Leipzig und die 1:8-Pleite in Wolfsburg am letzten Spieltag der vergangenen Saison:

"Wir haben jetzt keinen negativen Druck mehr. Wir freuen uns, dass wir jetzt einen Abschluss haben. Wir haben uns erarbeitet, dass wir auch nächstes Jahr gegen Mannschaften wie Leipzig spielen dürfen. Wir wissen, was da für eine Qualität auf uns zukommt. Aber Augsburg hat es schon einmal geschafft, hier gegen Leipzig zu gewinnen. Das muss auch hier beim Heimspiel unser Ziel sein. Der letzte Heimsieg ist lange her, war im Februar. Im günstigsten Fall können wir noch ein paar Plätze gut machen. Wir wollen es anders als im letzten Jahr machen und positiv da rangehen. So eine 8:1-Schlappe nimmst du mit in die Sommerpause."

Am vergangenen Wochenende hat der FC Augsburg den Klassenerhalt perfekt gemacht. Trainer Heiko Herrlich möchte gegen RB Leipzig mit einem guten Ergebnis in die Sommerpause gehen. Bild: Kai Pfaffenbach/dpa

...über die mögliche Verpflichtung von Rafal Gikiewicz und die Torhütersituation:

"Jetzt sind wir erst einmal auf das Spiel gegen Leipzig konzentriert. Alles andere besprechen wir dann nach der Saison."

...über die Verabschiedung von Spielern:

"Da ist sicherlich was geplant. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem Platz stattfindet. Wir werden noch verschiedene Tests durchführen, um die Spieler gesund in die Sommerpause zu schicken. Da werden wir auch nochmal eine Verabschiedung machen für die Spieler, die ausgeliehen waren oder gehen."

...über die Aufstellung gegen Leipzig:

"Wir wollen morgen mit der bestmöglichen Mannschaft versuchen zu spielen. Wir haben den ein oder anderen angeschlagenen Spielern. Luthe hat sich im Training verletzt, da ist der Einsatz mehr als fraglich. Die Physiotherapeuten sagen, die Chance ist gering."

...über weitere Personalien:

"Es gibt Spieler, die ausfallen. Wir wollen aber den Gegner möglichst lange im Unklaren lassen."

...über die Vorbereitung auf die neue Saison:

"Wir werden uns Montag und Dienstag noch einmal treffen und dann gibt es einen Grob-Plan und daran orientieren wir uns. Es ist ja noch nicht endgültig beschlossen, wann die Liga wieder losgeht. Ich kann Ihnen noch kein exaktes Datum mitgeben.

...über seinen eigenen Urlaub:

"Über meinen Urlaub habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich bin noch voll im Modus Spielvorbereitung. Nächste Woche überlege ich mir, wie ich mich auf den Urlaub freue."

...über die ordentliche Bilanz des FCA gegen Leipzig:

"Da sieht man mal wieder, was im Fußball möglich ist. Ich kenne die Statistik auch. Das ist das spannende am Fußball, dass es auch den Kleinen immer wieder gelingt, für Überraschungen zu sorgen. Wir werden es ein weiteres Mal selbst versuchen."

...über die TV-Geld-Tabelle:

"Es ist unser Anspruch, das Maximale rauszuholen. Die Tabelle lügt nie und ein elfter Platz ist schöner als ein 18. Platz. Im Verein denken alle so und nicht nur die sportliche Leitung."

...über sein Fazit zu den Geisterspielen:

"Jetzt ist für mich noch kein Zeitpunkt, ein Fazit zu ziehen. Das kann man nach der Saison machen. Wir wollen das Spiel bestmöglich spielen. Dass wir lieber mit Zuschauern spielen wollten, hat jeder von Anfang an gemerkt. Wir hoffen, dass das bald wieder möglich sein wird, aber das hat man nicht selber in der Hand."

...über Leipzigs Stürmer Timo Werner:

"Es ist eine riesen Herausforderung, Werner zu verteidigen. Er ist ein toller Spieler. Wir kennen die Stärken und versuchen, das schon in der Entstehung zu verhindern. Trotzdem ist da eine unheimliche Qualität und es wird schwierig werden, aber wir werden es versuchen."

...über den Aufstiegskampf in der 2. Liga:

"Ich habe die Konferenz der 2. Liga geschaut, es ist unheimlich spannend. Ich habe keinen, auf den ich da jetzt hoffe. Ich bin gespannt, wie der letzte Spieltag läuft. Wir wollten aber auf uns schauen und deswegen habe ich mich nicht so damit befasst, wer da jetzt die Relegation schafft oder wer absteigt."

...die Wichtigkeit, wieder einen Heimsieg zu feiern:

"Der Antrieb ist ganz einfach, dass wir einen positiven Abschluss und eine gute Leistung für unsere Fans bringen. Am besten drei Punkte. Das wird schwer, aber ist nicht unmöglich."

