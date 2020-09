Der FCA hat ein Ausrufezeichen gesetzt

Mit 3:1 gewinnt der FC Augsburg gegen Union Berlin. Es scheint, als sei es Heiko Herrlich gelungen, den FCA aus seiner Lethargie zu reißen. Das muss so bleiben.

Jetzt beruht der wichtige Erfolg sicherlich nicht auf Hochgeschwindigkeits-Traumfußball wie der 8:0-Kantersieg des FC Bayern. Ganz in Gegenteil. Kritiker werden sagen, das Niveau des Spieles war schwach und da haben sie Recht. Doch die Münchner sind derzeit für fast alle Bundesligisten kein Maßstab, sie spielen in ihrer sterilen Allianz-Arena in einer anderen Welt, auch wenn sie der gleichen Liga angehören wie Union Berlin oder der FCA.

In Berlin zeigte der FC Augsburg Kampf, Leidenschaft und Siegeswillen

Doch in der Alten Försterei, diesem archaischen Gegenstück zum Fußball-Konsum-Tempel im Norden von München, zeigte der FCA die Tugenden, die seine Fans sehen wollen: Kampf, Leidenschaft und Siegeswillen. Der Erfolg gegen die normalerweise heimstarken Berliner war nicht erspielt, dafür gab es in der Vorwärtsbewegung viel zu viele einfache Ballverluste und Flüchtigkeitsfehler, sondern er wurde über 90 Minuten von allen eingesetzten Spielern hart erarbeitet.

Bleibt der FCA auf diesem Niveau, könnten die Fans häufiger etwas zum Feiern haben

Es scheint, als hätte Heiko Herrlich es geschafft, das FCA-Team durch das bewusste Einreißen der bestehenden Strukturen und Hierarchien aus seiner zuletzt immer öfter aufgetretenen Lethargie zu reißen. Ging die Mannschaft im Januar nach einem Gegentor in der Alten Försterei noch sang- und klanglos mit 0:2 unter, wehrte sie sich am Samstag nach dem 1:1 erfolgreich. Zeigen die FCA-Profis in den nächsten Wochen weiter diese Mentalität und Nehmerqualitäten, und die werden sie bei den Spielen gegen Dortmund (H), Wolfsburg (A), Leipzig (H) und Leverkusen (A) ohne Zweifel benötigen, dann könnte es für die FCA-Fans in der Jubiläumssaison durchaus öfter etwas zum Feiern geben.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen