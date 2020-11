vor 47 Min.

Der FCA lässt seine Nationalspieler zu ihren Verbänden

Plus Sieben Fußball-Profis des FC Augsburg sind auf Reisen - und Torwart Tomas Koubek gibt ein unverhofftes Comeback gegen Deutschland.

Von Robert Götz

Sieben Nationalspieler muss der FC Augsburg in dieser Länderspielpause abstellen. Eigentlich eine Auszeichnung für den Bundesligisten. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie war den FCA-Verantwortlichen dabei nicht ganz wohl. "Grundsätzlich besteht Abstellungspflicht", sagt Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Doch sicherheitshalber rückversicherte man sich vor der Zustimmung zur Abreise bei den Behörden, dass für seine Fußball-Profis weiterhin bei einem negativen Test keine Quarantäne nötig sei.

FC Augsburg: Ausnahmeregelung für negativ getestete Leistungssportler und Nationalspieler

Grund der Rückfrage: Seit Montag gelten verschärften Corona-Einreisebedingungen in Bayern. Demnach müssen Reisende, die aus einem ausländischen Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, auch mit einem negativen Testergebnis in eine fünftägige häusliche Quarantäne. Doch wie der Verein am Montag erklärte, gebe es für negativ getestete Leistungssportler und Nationalspieler eine Ausnahmeregelung, die auch weiterhin gültig sei. Deshalb gab es am Wochenende grünes Licht für das Septett.

Alfred Finnbogason. Bild: Birgir Thor Hardarson, EPA/dpa

Finnbogason und Island trennt noch ein Sieg von der EM 2020

Alfred Finnbogason Für Finnbogason und die isländische Nationalmannschaft geht es am Donnerstag um alles. In einem von vier EM-Play-off-Finalspielen kämpft der Augsburger Fußball-Profi in Budapest gegen Ungarn um die Fahrkarte zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. Danach geht es weiter zu den Partien in der Nations-League in Dänemark (Sonntag) und in England (Mi., 18. November)

Felix Uduokhai Kommt der 23-jährige Innenverteidiger im Test gegen Tschechien (Mittwoch) in Leipzig für Deutschland zum Einsatz, wäre er nach Ulrich Biesinger, Helmut Haller und Andre Hahn der vierte deutsche Nationalspieler des FCA. Danach stehen noch die abschließenden Nations-League-Spiele gegen die Ukraine (Samstag, wieder in Leipzig) und die Partie in Spanien (Die., 17. November) auf dem Programm.

Ruben Vargas Der Stürmer bestreitet mit der Schweizer A-Nationalmannschaft am Mittwoch ein Testspiel in Belgien, sowie in der deutschen Nations-League-Gruppe die Spiele gegen Spanien (Samstag) und Ukraine (Die., 17. November). Einen extra Motivationsschub könnte ihn auch die Nominierung für das Tor des Monats Oktober geben. Mit seinem Fallrückzieher hatte er den FCA beim 3:1-Sieg gegen Mainz mit 1:0 in Führung gebracht.

Michael Gregoritsch Zuerst testet er mit Österreich am Mittwoch in Luxemburg, dann geht es in der Nations League gegen Nordirland (Sonntag) und Norwegen (18. November) um die letzten Punkte.

Robert Gumny Der junge Pole ist gleich mit der A-Nationalmannschaft und der U21 unterwegs. Er könnte beim Test gegen die Ukraine am Mittwoch in der Nationalmannschaft sein Debüt geben, beim Spiel der U21 am Dienstag (17. November geht es dann um Punkte in der U21-EM-Qualifikation.

Tomas Koubek wurde für Tschechiens Auswahl nachnominiert

Tomas Koubek Der tschechische Torhüter reist mit der Nationalmannschaft zum Test gegen Deutschland. Koubek wurde aufgrund eines positiven Corona-testrs vin Ersatz-Torhüter Filip Nguyen nachnominiert. In Leipzig trifft Koubek auf seinen Teamkollegen Felix Uduokhai. Dann folgen in der Nations League die Partien gegen Israel (Sonntag) und gegen die Slowakei (Mi., 18. November)

28 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Tim Groothuis, Witters

Carlos Gruezo Der defensive Mittelfeldspieler muss wieder zehntausende Flugkilometer hinter sich bringen. In der WM-Qualifikation spielt er mit Ecuador in Bolivien (Donnerstag) und zu Hause gegen Kolumbien (Die., 17. November).

Zudem stehen zwei Leihspieler vor internationalen Einsätzen:

Fredrik Winther Der junge Däne, der direkt nach seinem Kauf wieder an seinen bisherigen Verein Lynby BK verliehen wurde, ist erstmals für die dänische U21-Nationalmannschaft (EM-Qualifikation in Rumänien/17. November) nominiert.

Kevin Danso Der Innenverteidiger, der vom FCA an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen ist, spielt mit der österreichischen U21 in der EM Qualifikation in der Türkei (Freitag) und gegen Andorra (Die., 17. November.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen