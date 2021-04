Der FCA macht den nächsten Rückschritt unter Trainer Herrlich

Plus Der Auftritt gegen Bielefeld beweist die spielerische Armut des FC Augsburg. In dieser Form muss der Klub um den Ligaverbleib bangen.

Kein Gegentor kassieren und mit einem Treffer gewinnen. Im Hinspiel war das gegen Bielefeld gelungen, im Rückspiel stand der FC Augsburg kurz davor, den dreifachen Punktgewinn auf gleichem Weg zu wiederholen. Trainer Heiko Herrlich hätte einmal mehr das schlagkräftigste Argument des Fußballs auf seiner Seite gehabt: den Erfolg. Wie dieser zustande gekommen wäre, hätte kurz interessiert. Wirklich geblieben wären die Zahlen.

Wer die Entwicklung einer Mannschaft indes nicht nur an der Tabelle und sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang gegen den Abstieg festmacht, verbucht den nächsten Rückschritt unter Trainer Herrlich. Der FC Augsburg war nicht in der Lage, einem Abstiegskandidaten im eigenen Stadion die Grenzen aufzuzeigen. Einmal mehr enttäuschte der Bundesligist in dieser Spielzeit.

Noch immer lässt Trainer Heiko Herrlich keine Handschrift erkennen

Die Saison in der Bundesliga befindet sich in der Endphase und noch immer ist keine Handschrift des Trainers zu erkennen. Dass zu Beginn einer Spielzeit defensive Stabilität das Handeln vorgibt, lässt sich nachvollziehen. Wer schlecht in eine Runde startet, muss mühevoll aufholen. Aber nicht einmal nach Punkte reichem Start wagte sich Herrlich an eine attraktivere Spielweise heran. Seit Beginn der Saison spricht er davon, man müsse sich verbessern. Passiert ist nichts.

Es verfestigt sich der Eindruck: Herrlich geht es nicht darum, zu gewinnen, ihm geht es einzig darum, nicht zu verlieren. Entsprechend bestimmt die Angst vor eigenen Ballverlusten seine Herangehensweise. Überspitzt formuliert: Der Erfolg des FC Augsburg beruht zu weiten Teilen darauf, den Ball nicht zu haben. Infolgedessen wirken die Spieler bei eigenem Ballbesitz nahezu ratlos. Ihnen fehlt sowohl Struktur, wie sie sich unter Gegnerdruck befreien können, als auch ein Plan, wie sie selbst Druck ausüben und Torchancen kreieren können.

Gegen Schalke und Bielefeld blieb der FCA ohne Treffer, im Schnitt erzielt er ein Tor pro Spiel. Das sind nicht nur Zahlen, das sind Resultate einer destruktiven Spielweise. Wer diese Art Fußball praktiziert, muss sich nicht wundern, wenn er lange um den Ligaverbleib bangen muss.

