Derby gegen FC Bayern: Für den FCA reicht es nicht zum Partycrasher

Zum 18. Mal traf der FC Augsburg auf den FC Bayern München. Die Gastgeber aus Oberbayern konnten ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Von Robert Götz

Eine rauschende Geburtstagsfeier bot der FC Bayern seinen Fans beim mühsamen 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg am Sonntag in der ausverkauften Allianzarena wahrlich nicht. Es fühlte sich eher an, wie der Pflicht-Sonntagsnachmittags-Kaffee mit dem nahen Verwandten aus der Nachbarschaft. Die Rolle des nervigen Besuchs übte der FCA über 90 Minuten überzeugend aus, auch wenn es zum richtigen Partycrasher dann nicht ganz reichte.

Für eine dicke Überraschung sorgte FCA-Trainer Martin Schmidt eine Stunde vor dem Spiel als die Aufstellung bekannt wurde. Er hatte Andreas Luthe für Stammkeeper Tomas Koubek in das FCA-Tor beordert. Lange hatte Schmidt an dem umstrittenen Tschechen festgehalten, nun musste der 27-Jährige auf der Bank Platz nehmen.

Desweiteren änderte Schmidt seine Formation auf drei weiteren Positionen gegenüber dem 2:3 gegen Gladbach. Raphael Framberger spielte für Stephan Lichtsteiner, Kapitän Daniel Baier kehrte nach seiner Gelbsperre für Carlos Gruezo zurück und Iago ersetzte personell Ruben Vargas. Bayern-Trainer Hansi Flick tauschte nur auf zwei Positionen: Boateng und Zirkzee verdrängen Tolisso und Goretzka auf die Bank. Das niederländische Sturmtalent Joshua Zirkzee (Vertrag bis 2023) war 2017 für 150.000 Euro aus Rotterdam in die Bayern-Jugend gekommen und hat in der Bundesliga für seine bisherigen drei Treffer gerade mal 100 Minuten benötigt. Am Sonntag blieb er allerdings unscheinbar.

FC Bayern mit Sondertrikot gegen FC Augsburg

Vielleicht hatte Schmidt gehofft, dass Luthe in der Allianz-Arena genauso als Glücksbringer agieren würde, wie am 25. September 2018, als der damalige FCA-Trainer Manuel Baum seinen Stammtorhüter Fabian Giefer schon am 5. Spieltag nach mehreren Patzern aus dem Tor nahm und Luthe mit einer tollen Leistung ein 1:1 in der Allianz-Arena festhielt.

Damals war der FCA nach einem 2:3 gegen Bremen genauso als krasser Außenseiter nach München gereist, wie am Sonntag. Die Unterschiede hätten nicht größer sein können. Dort der Spitzenreiter, das beste Team der Rückrunde, das zuletzt dem 3:0 beim FC Chelsea, das 6:0 bei der TSG Hoffenheim und dann den DFB-Pokal-Halbfinaleinzug auf Schalke (1:0) folgen ließ. Auf der anderen Seite der FCA, der mit nur vier Punkten vor der Partie Vorletzter der Rückrunden-Tabelle war und nach einem Zwischenspurt kurz vor der Winterpause, den er mit einem 2:2 gegen die Bayern begonnen hatte, nun immer mehr in die Abstiegszone abzurutschen drohte.

Auf dem Platz war von dieser eigentlich klaren Rangordnung in der ersten Hälfte nicht viel zu sehen. Denn der FCA wollte bei der Feier anlässlich des 120. Geburtstages der Münchner einfach nicht richtig mitspielen. Die Bayern feierten nicht nur mit einer großen Choreographie, sondern auch mit einem Sondertrikot. Das in Weiß und Burgunderrot gehaltene Outfit soll an die erste Meistersaison 1931/32 erinnern. Doch meisterlich spielte der FC Bayern zunächst nicht. Die Augsburger verteidigten im 4-4-2-System durchaus mutig und setzten auch einige Nadelstiche, auch wenn die Münchener optisch drückend überlegen waren. Quasi erst mit dem Halbzeitpfiff der souverän leitenden Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hatten die Gastgeber ihre erste große Chance durch Thomas Müller. Doch dessen Aufsetzer aus 13 Metern geht über das Tor von Andreas Luthe, der in der ersten Hälfte sehr viel Souveränität und Sicherheit ausgestrahlt hatte.

Florian Niederlechner kann gegen FC Bayern nichts ausrichten

Auch nach dem Wechsel gelang dem FCA der bessere Start, doch es fehlte letztendlich die Präzision. Die zeigte in der 53. Minute Jerome Boateng. Der Innenverteidiger zirkelte einen butterweichen Pass auf Thomas Müller, der Raphael Framberger entwischt war. Und der Ex-Nationalspieler ließ Luthe mit seiner Direktabnahme zum 1:0 keine Chance. Danach musste der FCA etwas durchatmen, doch die Bayern versäumten es, das zweite Tor nachzulegen, auch weil Luthe zweimal reaktionsschnell hielt.

Und so hätte Florian Niederlechner in der Schlussphase die schon nicht gerade tolle Partystimmung endgültig in den Keller schicken können. In der 80. Minute vergab der FCA-Stürmer zweimal innerhalb weniger Sekunden aus aussichtsreichster Position. Und kurz vor Schluss erzielte er das vermeintliche 1:1 nach Meinung von Schiedsrichterin Steinhaus aus Abseitsposition. Besser machte es dann auf der Gegenseite der eingewechselte Leon Goretzka mit dem 2:0 (90.+1)-Endstand. Bayern (55 Punkte) baute damit seine Tabellenführung auf Dortmund auf vier Punkte aus, der FCA hielt sich wacker, bleibt mit 27 Punkten aber weiter in unmittelbarer Nähe der Abstiegszone.

