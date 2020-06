08:15 Uhr

Die Defensive steht stabil - und auf einen ist auch vorne Verlass

Plus Beim 1:1 in Düsseldorf lassen die Augsburger nur wenige Chancen zu. Und in der Offensive ist wieder auf einen Mann Verlass. Die Spielernoten.

Von Marco Scheinhof

Andreas Luthe Der Torwart war wenig gefordert. Bei den vielen hohen Bällen der Düsseldorfer aber behielt er immer den Überblick und war auch im Spielaufbau sehr sicher. Beim Gegentreffer durch Rouwen Hennings‘ Flachschuss war er chancenlos. Note 2,5

Raphael Framberger Der Rechtsverteidiger zeigte sich in der Defensive solide, was auch von ihm erwartet wird. Nach vorne setzte er wenige Akzente. Aber auch das war wohl so erwartet worden. In der Schlussphase behielt er bei manch brenzliger Situation den Überblick. Note 3,5

Jeffrey Gouweleeuw Der Innenverteidiger war ein wichtiger Faktor, dass die Defensive so sicher stand. Allerdings war sein Spiel nicht fehlerlos. Dem Gegentreffer ging ein schlechtes Abspiel auf Rani Khedira voraus. Dass er es besser kann, zeigte er bei einem langen Ball auf Ruben Vargas, der dadurch die große Chance zum 2:1 bekam. Note 4

Felix Uduokhai Der 22-Jährige war der Fels in der Brandung. Kühl, abgeklärt, immer Herr der Lage. Ob am Boden oder in der Luft – Uduokhai zeigte kaum Schwächen. Er gewann viele Zweikämpfe und zeigte auch im Spiel nach vorne gute Ideen. So kann es für ihn weitergehen. Note 2

Philipp Max Er ließ über seine linke Seite wenig zu. Und nach vorne blitzte immer wieder seine Gefährlichkeit auf. Und diesmal nicht nur bei Standardsituationen. Vor allem im Zusammenspiel mit Florian Niederlechner sorgte er für brenzlige Situationen. So bereitete er das 1:0 vor und bediente den Torjäger auch in Hälfte zwei mustergültig, diesmal flog der Ball aber knapp am Tor vorbei. Note 2,5

Rani Khedira Der 26-Jährige kehrte nach der Pause gegen Hoffenheim in die Startelf zurück. War vor allem läuferisch und kämpferisch gefragt, was bei der Bedeutung der Partie keine Überraschung war. Spielerisch konnte er dagegen nicht viele Impulse setzen. Note 3,5

Carlos Gruezo Seine Kampfstärke war auch diesmal gefragt, was erklärt, warum er ein weiteres Mal den Vorzug vor Kapitän Daniel Baier erhielt. Auch in kritischen Phasen behielt er den Überblick und klärte kühl. Am Ende sicherte er den Ball an der Eckfahne auf der Düsseldorfer Seite und gewann dadurch Zeit. Note 3,5

Noah Sarenren Bazee Kein leichtes Spiel für den Flügelflitzer. Vor allem in den Zweikämpfen machte er keine gute Figur. Gefährliche Aktionen gelangen ihm keine. Er wurde folgerichtig in der 67. Minute ausgewechselt. Note 5

Marco Richter Er spielte in der offensiven Zentrale hinter Florian Niederlechner. Wirkte oft unglücklich und konnte kaum für Gefahr sorgen. War allerdings am Führungstor beteiligt und hatte in der zweiten Halbzeit eine gute Schusschance, die jedoch von den Düsseldorfern geblockt wurde. Hat sicherlich schon bessere Auftritt für den FCA gezeigt. Note 4

Ruben Vargas War wieder einer der Aktivposten. Hätte in der 32. Minute für den zweiten Augsburger Treffer sorgen könnten, scheiterte aber an Torwart Kastenmaier. War wieder der eifrigste Augsburger bei Torabschlüssen, blieb aber diesmal nach seinem Treffer gegen Hoffenheim glücklos. Note 3

Florian Niederlechner 13 Saisontore, das ist eine exzellente Quote. Ebenso exzellent war der Treffer gegen Düsseldorf. Von der linken Außenseite kommend spielte er zwei Düsseldorfer aus und schloss gekonnt ab. Nach dem Treffer in Mainz war es nach seiner vorherigen Torflaute der nächste wichtige Moment für den Stürmer in der Saisonschlussphase. Seine Bedeutung für den FCA machte er damit ein weiteres Mal deutlich. Note 2

André Hahn Der Offensivspieler kam in der 67. Minute für Sarenren Bazee. Hatte seine auffälligste Szene in der 79. Minute, als er an der Mittelinie den Ball erkämpfte und nur mit einem Foul zu stoppen war.

Alfred Finnbogason Er wurde in der 79. Minute für Niederlechner eingewechselt, hatte aber keine entscheidende Szene mehr. Kam in seiner Suche nach der alten Form nicht weiter.

Marek Suchy Ab der 89. Minute für Richter im Spiel. Er rückte in die Innenverteidigung, was eine Fünfer-Abwehrkette zur Folge hatte. Für Düsseldorf gab es kein Durchkommen mehr.

