Dieser Spieler führt künftig den FCA als Kapitän aufs Feld

Plus Die Nachfolge von Daniel Baier ist geklärt. Mit Jeffrey Gouweleeuw übernimmt erneut ein Abwehrspieler aus den Niederlanden die Führungsrolle beim Fußball-Bundesligisten.

Von Johannes Graf

Nach der vergangenen Spielzeit machten die Verantwortlichen des FC Augsburg einen personellen Schnitt. Das Gesicht der Mannschaft sollte sich verändern, ein anderer Geist sollte Einzug halten. So will die Sportliche Leitung des Fußball-Bundesligisten dafür sorgen, dass man zu jener Geschlossenheit zurückfindet, die den Klub in den vergangenen neun Bundesliga-Jahren stets ausgezeichnet hat. Mehr Leidenschaft, mehr Siegeswille, wieder mehr FCA-DNA - so die Vorstellung.

In diese Thematik gliederte sich die Trennung von Daniel Baier ein. Über Jahre hinweg prägte er im zentralen Mittelfeld das Spiel des FCA, führte als "Capitano" die Startelf aufs Feld. Mit Baiers Abschied in der Sommerpause stellte sich die Frage, wer künftig an vorderster Front Verantwortung übernehmen wird. Am Samstag, in der Generalprobe gegen Ajax Amsterdam, hat Trainer Heiko Herrlich diese Frage beantwortet. Zumindest indirekt.

FCA-Trainer Herrlich: "Es spricht nicht viel dagegen"

Obwohl mit Alfred Finnbogason, Rani Khedira oder Florian Niederlechner weitere Kandidaten auf dem Feld des Amsterdamer Sportparks De Toekomst standen, trug Jeffrey Gouweleeuw am linken Arm die leuchtend gelbe Spielführerbinde. Herrlich vermied nach der 0:1-Niederlage im Trainingszentrum des europäischen Spitzenklubs eine finale Aussage, ob der 29-Jährige dauerhaft als Kapitän auserwählt ist, vielsagend erklärte der FCA-Coach jedoch auf Nachfrage: "Es spricht nicht viel dagegen." Vor der Öffentlichkeit wolle er jedoch die Mannschaft in Kenntnis setzen, fügte Herrlich hinzu. Nach Paul Verhaegh setzt der FCA somit ein weiteres Mal auf einen niederländischen Abwehrspieler als Kapitän.

Gouweleeuw trägt seit Januar 2016 das FCA-Trikot und ist seit längerem im Mannschaftsrat vertreten. Zuvor stand der inzwischen vollbärtige Abwehrspieler bei AZ Alkmaar unter Vertrag, auch dort war er Kapitän und übernahm auf und neben dem Rasen Verantwortung. Gouweleeuw zeichnet Besonnenheit aus, selbst in brenzligsten Situationen behält er Ruhe und Übersicht. Beeindruckend war wiederholt, wie wenig Anlaufzeit der Verteidiger nach Verletzungen benötigte. Für den FCA hat er bislang 107 Pflichtspiele bestritten.

Gouweleeuw gilt beim FC Augsburg als Mann klarer Worte

Der 29-Jährige gilt als Mann klarer Worte, der Missstände anspricht. Er ist Stammkraft und sieht sich auch als solche. Wenn er nach Verletzungen allzu lange auf einen Einsatz in der Startelf warten musste, äußerte er daher sein Unverständnis. Zu spüren bekam dies Herrlichs Vorgänger Martin Schmidt. Gouweleeuw liebäugelte gar mit einem Vereinswechsel, als ihm die damaligen Leihspieler Felix Uduokhai und Tin Jedvaj vorgezogen wurden.

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft bis Juni 2024, seine Zukunft sieht er folglich in Augsburg. Welche Rolle er dort einnehmen soll, unterstreicht seine Beförderung zum Kapitän.

