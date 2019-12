vor 26 Min.

Einzelkritik: Richter zeigt seine Klasse, Koubek und Moravek patzen

Plus Für die FCA-Offensive gab es gegen Leipzig kaum Möglichkeiten zu glänzen. Auch die Defensive wurde auf den Prüfstand gestellt, Fehler blieben nicht aus. Die Einzelkritik.

Von Marco Scheinhof

Tomas Koubek Der Torwart kriegt eine fehlerfreie Partie einfach nicht hin. Rettet in der 29. Minute stark gegen Schick, wenig später aber lässt er den Ball vor die Füße von Werner fallen. In der 40. Minute stoppt er den alleine vor ihm auftauchenden Nkunku, auch in Hälfte zwei ist er mehrfach gefordert. Note: 3

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Stephan Lichtsteiner Der Schweizer hat seine Probleme, wenn der Gegner über so viel Tempo wie Leipzig verfügt. Hat sich aber mit allem gewehrt, was in seiner Macht steht. Doch das reicht nicht immer. In der zweiten Hälfte unterläuft ihm auch noch ein falscher Einwurf. Note: 4 Jeffrey Gouweleeuw Die ständigen Leipziger Angriffe ließen vor allem den Innenverteidigern keine Ruhe. Dass Gouweleeuw nicht alle Situationen geklärt kriegt, ist klar. Behielt aber oft die Übersicht und war zweikampfstark. Note: 3 Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Felix Uduokhai Kam neu in die Anfangself. Mit seiner Präsenz und Zweikampfstärke ein wichtiger Defensivfaktor. Rettet in der 17. Minute kurz vor der Linie und knallt dabei schmerzhaft gegen den Pfosten. Führt viele Zweikämpfe, von denen er auch etliche gewinnt. Note: 3 Iago Über seine linke Seite kommen viele gefährliche Leipziger Angriffe. Hatte viele Probleme, nach vorne ist gar nichts von ihm zu sehen. Note: 4,5 Marco Richter bewies seine individuelle Klasse Tin Jedvaj Darf sich in der Rolle des gesperrten Rani Khedira im Mittelfeld versuchen. Muss viele Wege gehen, verliert aber ab und zu Mal den Überblick. Beim hohen Leipziger Tempo ist das aber kein Wunder. Note: 4 Daniel Baier Der Kapitän hat wieder versucht, das Augsburger Spiel zu ordnen. Wie gewohnt, stopft er auch defensiv viele Löcher. Leistet sich aber diesmal die ein oder andere unglückliche Situation und ist mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden, was er lautstark kundtut. Note 3 Marco Richter Über seine rechte Seite bereitet er den Führungstreffer von Florian Niederlechner exzellent vor. Hat zudem einige Aktionen, in denen er seine individuelle Klasse beweist und die Leipziger Defensivspieler schlecht aussehen lässt. Für weitere Treffer aber reicht es nicht, auch weil er manches Mal besser postierte Nebenspieler übersieht. Note: 2,5 Sergio Cordova Für den Offensivspieler ist es keine angenehme Partie. Er muss sehr viel defensiv mitarbeiten. Auffällige Aktionen hat er allerdings keine. Note: 4 Florian Niederlechner Zuletzt war der Angreifer oft als Vorlagengeber aufgefallen. Diesmal trifft er selbst zur frühen Führung. Technisch hochwertig verwertet er die Hereingabe von Richter, den er in der ersten Halbzeit ein weiteres Mal perfekt freispielt. Note: 3 Moravek erwischte einen schwarzen Tag Ruben Vargas Kein leichtes Spiel für den Flügelflitzer. Er muss auf seiner linken Seite viel nach hinten arbeiten, für Kreativität nach vorne bleibt da kaum Zeit. Setzt sich aber ein ums andere Mal robust ein. Note: 3,5 Jan Moravek (60. Minute für Jedvaj) Verliert vor dem Leipziger Ausgleich am eigenen Strafraum den Ball. Eine sehr unglückliche Aktion, auch wenn die Augsburger zuvor ein Foulspiel an Vargas gesehen haben wollen. Mit dem 1:1 geht es für den FCA bergab. Note: 5 Fredrik Jensen (75. für Niederlechner) Kann in der letzten Viertelstunde keine Akzente mehr setzen. André Hahn (81. für Cordova) Auch für Hahn gibt es keine Möglichkeit mehr, die Niederlage noch abzuwenden. Benotet werden nur Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren

Themen folgen