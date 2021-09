FC Augsburg

Abwehrsorgen beim FCA: Markus Weinzierl gehen die Innenverteidiger aus

Plus FCA-Trainer Markus Weinzierl plagen Abwehrsorgen. Es kann gut sein, dass der Trainer am Samstag bei Union Berlin auf eine Notlösung zurückgreifen muss.

Von Marco Scheinhof

Markus Weinzierl ist mit seinem FC Augsburg noch auf der Suche. Vor allem nach defensiver Stabilität. Dort haben die ersten drei Spieltage der Fußball-Bundesliga Defizite aufgezeigt. Acht Gegentore sorgen nicht nur in der Tabelle für ein schlechtes Bild, sie bringen auch Zweifel am Gesamtgefüge. Beim 0:0 in Frankfurt hatte der FCA defensiv überzeugt, aber nur wenige gute Momente nach vorne. Gegen Hoffenheim und Leverkusen gab es je vier Gegentore, wobei die eigene spielerische Leistung ansprechender war. Wie wird es nun am Samstag (15.30 Uhr) bei Union Berlin sein?

