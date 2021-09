Der FCA hat ein Standard-Problem

Plus Den Augsburgern ist in dieser Bundesligasaison noch kein Treffer nach einem Eckball oder einem Freistoß gelungen. Dabei können solche Situationen Spiele entscheiden.

Hansi Flick hat die Wichtigkeit von Standardsituationen noch einmal eindrücklich vor Augen geführt. Der neue Bundestrainer ergänzte sein Team mit einem Spezialisten für solche Situationen: für Freistöße und Eckbälle etwa. Mads Buttgereit ist bei der Nationalmannschaft dafür zuständig, sich möglichst überraschende Varianten zu überlegen. Mit Hilfe einer App wurde zunächst an der Schusstechnik gefeilt, später wurden entsprechende Pläne erarbeitet, um den Gegner zu überraschen. Mit einer offensiven Freistoßmauer etwa, die sich neben der Abwehrmauer positioniert, um dem Torwart die Sicht zu verdecken. Kreativität ist im modernen Fußball auf allen Ebenen gefragt.