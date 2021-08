FC Augsburg

30.08.2021

Der FCA holt einen Stürmer aus der Premier League

Andi Zeqiri will jetzt für den Fc Augsburg jubeln. Der 21-jährige Schweizer stürmer wird ein jahr von Brighton & Hove Albion ausgeliehen.

Plus Der FC Augsburg ist bei seiner Suche nach einem Stürmer in der Premier League fündig geworden und holt Andi Zeqiri von Brighton. Der Schweizer hat bei Juventus Turin in der U19 gespielt. Maurice Malone wechselt zu Heidenheim.

Von Robert Götz

1:8 Tore in drei Bundesligaspielen - die Fakten sind eindeutig, dem FC Augsburg drückt zum Beginn der Saison auch im Sturm der Schuh. Die FCA-Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll wollen diese Schwachstellte mit einem Transfer beseitigen, was anscheinend gelungen ist. Nach Informationen unserer Redaktion leiht der FCA den 22-jährigen Mittelstürmer Andi Zeqiri vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion für ein Jahr aus. Anscheinend haben die beiden gut verhandelt. Es soll angeblich keine Leihgebühr anfallen. Auch das Schweizer Medienportal Blick hat darüber berichtet. Am Dienstag gegen 13 Uhr vermeldete der FC Augsburg dann auch den Wechsel.

