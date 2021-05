FC Augsburg

07:00 Uhr

Diese Ziele gibt Stefan Reuter jetzt für den FCA aus

Plus FCA-Manager Stefan Reuter kann recht entspannt in den Urlaub gehen. Der Transfermarkt ist noch ruhig, einige Arbeit schon erledigt.

Von Marco Scheinhof

Stefan Reuter ist entspannt. Er lehnt sich gelassen zurück, draußen scheint die Sonne. Zumindest ab und zu, was in diesem Mai schon eine ganze Menge ist. Die Saison der Fußball-Bundesliga ist wenige Tage vorbei, einige wichtige Entscheidungen hat der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg noch auf den Weg gebracht, wie die Verpflichtung des Bayern-Talents Lasse Günther. Am Sonntag ging es für ihn in einen kurzen Urlaub in die Sonne. Abschalten, aber nicht ganz. Erreichbar muss ein Manager in der Bundesliga immer sein.

