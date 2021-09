Einzelkritik: Der FCA gewinnt das Spiel in der Abwehr

Plus Der FC Augsburg hat gegen Gladbach den ersten Sieg der Saison geschafft. Welche Spieler überzeugten? Hier lesen Sie die Einzelkritik.

Hinten stopfen Reece Oxford und Jeffrey Gouweleeuw jede noch so kleine Lücke. Und da Florian Niederlechner vorne die Stimulation seines Trainers in positive Energie umsetzt, gewinnt der FCA 1:0 gegen Gladbach.