21:55 Uhr

FCA-Boss Hofmann will Videobeweis abschaffen

Plus Der Vorstandsvorsitzende des FCA spricht sich bei der Jahreshauptversammlung gegen die technische Hilfe aus. Sportlich sieht er beim Bundesligisten derzeit noch viel Luft nach oben.

Stefan Reuter kümmerte sich persönlich. Ein grippaler Infekt steckt ohnehin schon im Bundesliga-Team des FC Augsburg, zuletzt fielen etliche Spieler deshalb aus. Also legte er sorgfältig auf jeden Sitzplatz eine Decke. Soll bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des FC Augsburg am Dienstagabend in der WWK-Arena bloß keiner frieren oder gar noch krank werden. Um 18.15 Uhr ging es schließlich los, die Profispieler marschierten um kurz vor 20 Uhr unter dem Applaus der 845 Mitglieder ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

