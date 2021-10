FCA-Einzelkritik: Arne Maier zeigt eine ansprechende Leistung

Plus Mit dem 22-Jährigen gewinnt das Mittelfeld des FC Augsburgs an spielerischem Format. Diese Noten verdienen sich die Spieler beim 1:2 gegen Borussia Dortmund.

In etlichen Bereichen zeigte sich der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund stark verbessert. Dennoch hatte er Glück, dass die Niederlage nach Pfosten und Lattentreffern der Gastgeber nicht höher als 1:2 (1:1) ausfiel. Diese Noten verdienen sich die FCA-Profis in der Einzelkritik.