FCA-Profi Felix Götze ist heiß begehrt: Wo spielt er in der neuen Saison?

Plus Der FC Augsburg hatte Felix Götze an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Der Drittligist würde den Bruder von Weltmeister Mario Götze gerne behalten. Doch es gibt Konkurrenz.

Noch sind die Spieler des FC Augsburg im Urlaub. Noah Sarenren Bazee hat sich beim Angeln entspannt und dabei einen riesigen Hecht gefangen. Felix Götze hat sich im Süden Europas mit seiner Freundin vom erfolgreichen Abstiegskampf mit dem 1. FC Kaiserslautern erholt. Doch in wenigen Tagen bittet FCA-Trainer Markus Weinzierl zum ersten Training. Am 28. Juni trifft sich die Mannschaft (ohne die EM-Fahrer und südamerikanischen Nationalspieler) und für den 1. Juli ist das erste Training terminiert.