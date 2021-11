FCA-Trainer Weinzierl: "Wir sind gegen Wolfsburg gut vorbereitet"

Augsburgs Coach Markus Weinzierl spricht über den Heimsieg gegen Stuttgart, die Auswärtsflaute und wie diese am Samstag in Wolfsburg enden soll.

Die gute Leistung im Pokalspiel gegen Bochum hat sich nun endlich ausgezahlt: Gegen den VfB Stuttgart zeigte der FC Augsburg zuhause ein starkes Spiel und sicherte sich nach zuletzt vier Niederlagen und einem Unentschieden in der Bundesliga wieder einen Sieg (4:1). Dadurch tankten die Spieler, Trainer und Funktionäre des FCA nicht nur wieder Selbstvertrauen, sondern machten auch einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf. Die nächste Möglichkeit, sich weiter dem Mittelfeld der Tabelle zu nähern, haben die Augsburger am Samstag (15.30 Uhr, Sky) in Wolfsburg. Vor der wichtigen Partie sprach FCA-Trainer Markus Weinzierl über...

…die Vertragsverlängerung von Reece Oxford

„Reece ist ein sehr wichtiger Baustein für uns. Er hat eine super Entwicklung hinter sich. Er ist sehr stabil, man sieht, dass er auch seine Leistungen auf dem Platz zeigt und er erzielt sogar Tore. Aus seiner Verletzungsphase ist er sehr stark zurückgekommen.“

Der FC Augsburg und Reece Oxford haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 ausgeweitet. Foto: Matthias Balk, dpa

…die personelle Lage

„Bei Iago müssen wir schauen, ob es am Samstag klappt. Ansonsten ist der Kader vom Stuttgart-Spiel unverändert und ich habe wieder mehr Auswahlmöglichkeiten, das ist sehr angenehm für mich und davon leben wir auch. Wichtig war, dass wir Niederlechner und Hahn einwechseln konnten. Das waren wichtige Faktoren, dass wir das Spiel für uns entschieden haben.

…die Verletzung von Felix Uduokhai

„Felix ist weiterhin verletzt und ich hoffe, dass ich bald wieder mit ihm planen kann. Er ist ein wichtiger Spieler, aber wir sind da geduldig und geben ihm die Zeit, die er braucht.“

…die Personallage im Sturm mit Alfred Finnbogason und Florian Niederlechner

„Wir müssen unterscheiden zwischen gesund und fit. Beide sind auf einem guten Weg und wir haben wieder mehr Auswahlmöglichkeiten, aber solche Verletzungsphasen bringen immer wieder Rückstände mit sich. Deshalb müssen sie sich wieder den Rhythmus holen und da zählt der Leistungsgedanke. Wer die entscheidenden Tore macht, ist nicht so wichtig, sondern dass wir Punkte holen."

…den Gegner VfL Wolfsburg

„Seit zwei Spielen haben sie mit Florian Kohfeldt einen neuen Trainer. Wir haben die beiden Spiele zuletzt gesehen und müssen schauen, ob sie ähnlich agieren oder umstellen. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Wir müssen uns defensiv gut aufstellen und deren Stärken rausnehmen. Wir haben jetzt Rückenwind mit den drei Punkten vom Sonntag, wir wissen aber auch, dass wir mit dem aktuellen Tabellenplatz nicht zufrieden sein können. Deshalb müssen wir gegen Wolfsburg so weitermachen und den Abstand nach hinten vergrößern.“

…Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt

„Florian Kohfeldt ist ein sehr angenehmer Kollege, der jetzt schon einige Jahre dabei ist. Wenn man ihn beobachtet hat, sieht man, wie sehr ein Trainer vom sportlichen Erfolg abhängig ist und was das mit einem macht. Das hat man in Bremen gesehen, aber die Tiefs haben ihm in seiner Weiterentwicklung geholfen. Das letzte Spiel haben wir natürlich auch im Kopf, als Bremen bei uns gespielt hat und wir zum Glück die glücklichere Mannschaft waren und das Spiel für uns entscheiden konnten. Die Bremen-Zeit hat er genutzt, um sich einen Namen zu machen und sich weiterzuentwickeln. Und jetzt hat er eine neue Aufgabe in Wolfsburg, wo er alle Möglichkeiten hat, sein Potenzial auf den Platz zu bringen. Wir haben zwei Spiele von ihm gesehen, können uns gut darauf vorbereiten und nehmen die Herausforderung an.

…über den Einsatz von Niklas Dorsch

„Wichtig ist die Mannschaft. Wir leben davon, dass jeder Spieler seine Rolle zu 100 Prozent ausfüllt und das war ein Faktor, als er reingekommen ist - das gab uns Stabilität. Ob er von Beginn an spielt, weiß ich noch nicht.“

…unkonstante Leistungen in den vergangenen Spielen

„Ich sehe es nicht so, dass wir unkonstante Leistungen zeigen. Wir haben zwar Probleme, aber am Sonntag haben wir nach zehn Minuten den Zugriff bekommen, weil wir umgestellt haben. Gegen so gute und spielstarke Gegner brauchst du halt erste Impulse. Wir haben uns durch Intensität reingekämpft. Wenn wir alle Spiele dominieren würden, wäre das nicht normal.“

…die Auswärtsschwäche des FCA

„Zuhause fällt‘s uns zwar leichter. Wir haben sieben Punkte aus den letzten drei Heimspielen geholt. Auswärts haben wir zweimal zu Null gespielt – in Frankfurt und Berlin - und defensiv wenig zugelassen. Das muss auch die Basis sein und das können wir auch, aber wir haben es auch schon deutlich anders gezeigt. Wenn unsere Räume groß sind und wir im Zweikampfverhalten nachlässig, dann wird es schwierig. Wir brauchen Limit und Aggressivität plus Umschaltbewegungen und die eigene Stärke. Aber nochmal: Wir fahren nach Wolfsburg in der Außenseiterrolle, um da zu überraschen. Und irgendwann werden wir auswärts auch wieder gewinnen.“

…die Basis vor Weihnachten

„Wir sind in etwa drei Punkte unter unserem Soll. Der Anschluss zum Mittelfeld ist aber jetzt hergestellt. Wir wollen den Anschluss auch halten. Jetzt kommen zwar zwei schwere Spiele, aber danach ist das Programm machbar mit Gegnern, die in der Tabelle um uns herum stehen. Wir wollen uns aber auf keine Punktzahl festlegen.“

…sein "Seelenleben" nach dem Stuttgart-Sieg

„Ich bin noch gar nicht aus der Phase draußen, wir haben jetzt nur einen Sieg geholt und müssen weitermachen. Generell weiß ich, dass ich Trainer in Augsburg bin und nicht jedes Spiel gewinnen werde. Das ist jedem bewusst und deshalb gehören schwierigere Phasen auch mit dazu. Ich habe aber ein gutes Gefühl und mich über den Sieg gegen Stuttgart einfach mal gefreut. Wir haben uns für den Aufwand belohnt und die Reaktion war auch schon in Bochum zu erkennen. Das gibt mir persönlich auch Bestätigung und das merkt man dann auch am nächsten Tag im Training, wenn der Erfolg da ist. Viel bessere Stimmung und mehr Spaß. Für mich war es eine Erleichterung und Freude.“

…Geldstrafen für Vereine beim Einsatz von Pyrotechnik

„Ich habe nur sportliche Themen im Kopf. Da bin ich nicht im Thema drin. Von daher: Es ist so wie es ist. Wir müssen uns alle vernünftig verhalten, generell im Leben und unsere Fans auch. Wir müssen einfach zusammenhalten und wir brauchen die Unterstützung unserer Fans.“

Niklas Dorsch blickt mit dem FC Augsburg nach vorne. Nach dem Heimsieg gegen Stuttgart will er auch in Wolfsburg erfolgreich sein. Foto: Ulrich Wagner

Auch Niklas Dorsch war auf der Pressekonferenz. Das sagte der Mittelfeldstratege über…

…den Befreiungsschlag in Stuttgart

„Die Stimmung war schon vor dem Spiel gut. Wir wussten, wir haben gegen Bochum ein gutes Spiel gemacht und nur unglücklich verloren. Wir wussten aber auch, dass wir das Spiel gewinnen mussten. In den 90 Minuten hat man aber auch gesehen, dass wir es unbedingt wollten und am Ende auch verdient hatten. Jetzt zählt es, so weiterzumachen und diese Energie, die wir sammeln konnten, wollen wir auch in Wolfsburg zeigen.“

…seinen Fitnesszustand nach dem grippalen Infekt

„Wenn du fast drei Wochen zuhause liegst und wenig Sport machen kannst, wirft es dich schon zurück. Ich bin aber jetzt seit zwei Wochen wieder im Training, habe gut gearbeitet und fühle mich fit und gut. Ob es für 90 Minuten reichen wird, kann ich noch nicht sagen.“

…den Gegner

„Es wird ein starker Gegner mit vielen guten Einzelspielern auf uns zukommen. Die Wolfsburger haben durch den neuen Trainer auch wieder neue Impulse gesetzt. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und die Energie aus dem Stuttgart-Spiel mitnehmen. Dann bin ich mir sicher, dass wir wieder erfolgreich sein können.“

…die Vertragsverlängerung von Recce Oxford

„Als Typ verstehe ich mich super mit ihm, wir sind im gleichen Alter und ich kenne ihn schon mehrere Jahre. Wir haben früher in der Jugendnationalmannschaft gegeneinander gespielt, ich habe mich mega gefreut, ihn hier wieder zu sehen und wir verstehen uns privat super. Aber das Wichtigste ist: Er hilft uns defensiv und offensiv super auf dem Platz. Ich bin sehr froh, wenn ich so einen Mann auf dem Feld hinter mir hab.“

…die letzten Wochen als Zuschauer

„Für mich war es extrem schwierig. Ich habe daheim drei Spiele von der Couch aus gesehen, aber trotz Erkältung mitgefiebert; da kann ich kaum ruhig sitzen. Jetzt bin ich wieder sehr froh, dabei zu sein. Ich will die Jungs einfach pushen, ihnen helfen und wenn ich auf dem Feld stehe, meinen Job erledigen.“