FC Augsburg verlängert Vertrag mit Reece Oxford bis 2025

Reece Oxford entwickelt sich gut beim FC Augsburg. Nun bekommt er einen neuen Vertrag beim FCA. Damit setzt der Verein zwei starke Signale an die Konkurrenz.

Der 22-Jährige zeigt seit Wochen beim FCA eine aufsteigende Form. Derzeit ist er eine feste Größe in der Innenverteidigung des FC Augsburg. Beim 4:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart erzielte Reece Oxford zum Beispiel sein drittes Tor in den vergangenen vier Pflichtspielen.

Es war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Oxford übersprang seinen Gegenspieler um Längen. Alle seine Treffer gelangen ihm per Kopf. Aber nicht nur dadurch machte der Engländer zuletzt auf sich aufmerksam. Der 1,91 Meter große Defensivspieler überzeugt mit fast 70 Prozent gewonnener Luft-Zweikämpfe und einer enormen Leistungssteigerung auf dem Platz.

Das wird auch den Scouts anderer Klubs nicht verborgen geblieben sein. Doch mit der Vertragsverlängerung hat der FCA ein klares Zeichen gesetzt. Erstens: man plant langfristig mit Oxford. Zweitens: Sollte es zu einem Wechsel kommen, wird die Ablösesumme durchaus ansehnlich sein.

FCA-Manager Stefan Reuter sieht Reece Oxford als absoluten Leistungsträger

„Reece hat sich bei uns zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt“, lobt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, den früheren englischen Juniorennationalspieler in der Pressemitteilung. „Er ist nicht nur in der Defensive sehr wichtig für unser Spiel, sondern ist auch offensiv bei Standards enorm gefährlich. Wir waren schon bei seiner Verpflichtung 2019 absolut von seinem Potential überzeugt. Aufgrund dieser Überzeugung haben wir auch bereits nach Abschluss der letzten Saison die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit ihm begonnen und freuen uns sehr, dass Reece sich klar zum FCA bekannt hat.“

Reece Oxford wechselte 2019 von West Ham United zum FC Augsburg

Auch Oxford betont seine Zufriedenheit in Augsburg. . „Ich habe mich seit meinem Wechsel zum FCA in Augsburg wohlgefühlt und mich hier zu einem deutlich besseren Fußballer entwickelt“, betont Reece Oxford, der im Sommer 2019 fest von West Ham United zum FCA gewechselt war. Zuvor hatten ihn die Fuggerstädter bereits für ein halbes Jahr aus London ausgeliehen. „Ich bin überzeugt, dass meine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen und der FCA genau der richtige Verein für mich ist, der mir enorm viel Vertrauen geschenkt hat“, erklärt der 22-Jährige. „Deshalb freut es mich sehr, dass ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängern konnte.“

53 Spiele in der Bundesliga hat Reece Oxford für den FCA gemacht

Oxford lief in der Bundesliga bislang 53 Mal für den FCA auf, dabei erzielte er zwei Tore. In der laufenden Saison ist er in der Defensive der Fuggerstädter gesetzt, neun Mal stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Vor seinem Tor gegen Stuttgart hatte der Verteidiger mit der enormen Sprungkraft bereits gegen Arminia Bielefeld (1:1) und im DFB-Pokal beim VfL Bochum (6:7 n.E.) getroffen.