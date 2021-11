Finnbogason zeigt seine Qualitäten: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Seine Berufung in die Startelf dankt der Isländer mit einem Tor und einer Vorlage. Nicht nur er überzeugt gegen den VfB Stuttgart. Diese Noten verdienen sich die Spieler des FC Augsburg.

Gegen den VfB Stuttgart gelingt dem FC Augsburg ein Befreiungsschlag. Beim 4:1 (1:1) überzeugen zwei Innenverteidiger und zwei Angreifer des FC Augsburg. Die Bewertung der FCA-Profis in der Einzelkritik.