FC Augsburg

17:45 Uhr

Mit der Innenverteidigung macht der FCA seine Problemzone zum Prunkstück

Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (links vorne) und Reece Oxford (rechts vorne) hielten als Innenverteidiger beim 4:1-Sieg gegen Stuttgart nicht nur die Abwehr zusammen, sondern erzielten auch jeweils ein Tor. Raphael Framberger (links hinten) und Mads Pedersen (in Rot) feiern mit ihren Abwehrkollegen.

Plus Augsburgs Innenverteidiger Gouweleeuw und Oxford sorgen nicht nur für defensive Stabilität, zugleich entwickeln sie Torgefahr. Für einen Rückkehrer könnte es schwierig werden.

Von Johannes Graf

Mit Worten und Gesten versuchte Markus Weinzierl, auf seinen Kapitän einzuwirken. Wiederholt setzte der Trainer des FC Augsburg den Finger an die Lippen. Die freundliche Art, jemandem zu sagen, dass er den Mund halten soll. Jeffrey Gouweleeuw wandelte auf einem schmalen Grat. Wegen eines Foulspiels an Stuttgarts Didavi hatte er früh die Gelbe Karte gesehen, danach fiel er aber nicht zwingend durch Zurückhaltung auf. Schiedsrichter Patrick Ittrich richtete kurz vor der Pause klare Worte an Weinzierl. Bei der nächsten regelwidrigen Aktion würde er Gouweleeuw vom Platz schicken und dem FC Augsburg eine Unterzahl aufbrummen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen