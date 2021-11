FCA in der Einzelkritik: Der Kapitän überragt beim Sieg über die Bayern

Plus Mit dem Sensationssieg gegen den FC Bayern gelingt dem FC Augsburg ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Allen voran die Defensive machte es dem Rekordmeister schwer.

Dass alle 16 eingesetzten Spieler des FC Augsburg nicht die individuelle Klasse ihrer Gegenspieler haben, das war auch am Freitagabend nicht zu übersehen. Doch eines hatten sie beim 2:1-Erfolg dem FC Bayern voraus: den kollektiven Willen zum Sieg. Die Einzelkritik: