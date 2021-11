FCA in der Einzelkritik: Michael Gregoritsch hat seinen Moment

Plus In Berlin überzeugt der FC Augsburg durch Wille und Leidenschaft, weniger durch spielerischen Glanz. Diese Noten verdienen sich die Profis beim 1:1 im Olympiastadion.

In letzter Sekunde glückte dem FC Augsburg gegen Hertha BSC ein Punktgewinn. Michael Gregoritsch belohnte seine Mannschaft mit dem 1:1 für einen engagierten Auftritt. Zuvor hatte sich Robert Gumny einen folgenschweren Aussetzer geleistet. Die Bewertung der Augsburger Spieler im Einzelnen.