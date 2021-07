FC Augsburg

vor 35 Min.

FCA kommt beim Test gegen den HSV zu einem Remis

HSV-Spieler Robin Meissner und Felix Uduokhai vom FC Augsburg kämpfen in dieser Szene um den Ball.

Plus Der Bundesligist zeigte im ersten Testspiel beim 2:2 gegen den Hamburger SV eine engagierte Leistung, doch noch mehr sorgten die Transferaktivitäten für Aufregung.

Von Robert Götz

Eigentlich hätte das erste Testspiel des FC Augsburg in dieser Saison gegen den Hamburger SV schon alleine für genügend Aufmerksamkeit gereicht. Schließlich will der HSV mit dem neuen Trainer Tim Walter endlich im fünften Anlauf wieder zurück in die Bundesliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen