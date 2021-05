FC Augsburg

vor 13 Min.

Fahnenmeer vor dem Anpfiff: So unterstützen FCA-Fans die Mannschaft

Plus Vor dem Heimspiel des FC Augsburg gegen Werder Bremen gleicht die Stadionzufahrt einem Triumphzug. Knapp 1000 FCA-Fans kamen, um ihr Team anzufeuern.

Von Robert Götz

Normalerweise ist die Anfahrt zur WWK-Arena für die Profis des FC Augsburg am Spieltag eine relativ triste Sache. Es geht auf der Kurt-Bösch-Straße an den Werkshallen von Aeortec, den Parkplätzen und den Trainingsplätzen vorbei zur Zufahrt zum Stadion. Manchmal kommt man auch vom Süden her über einen Schleichweg an langen Feldern entlang. Doch diesmal glichen die paar Hundert Meter vor dem Spiel gegen Werder Bremen einem Triumphzug. Knapp 1000 FCA-Fans bildeten ein Spalier, um ihrer Mannschaft vor dem entscheidenden Abstiegsduell noch einmal einen Motiviationsschub mitzugeben. Mehr ist in Coronazeiten nicht möglich, die Stadiontore waren fast die ganze Saison über für die Fans geschlossen.

Themen folgen