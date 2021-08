FC Augsburg

vor 2 Min.

Halbfinale, Lospech und Blamagen - der FCA im DFB-Pokal

Plus In jüngerer Vergangenheit überraschte der FC Augsburg im DFB-Pokal selten positiv. Einmal war der Fußball-Bundesligist aber ganz nah dran am Halbfinale.

Von Johannes Graf

Über ein Jahrzehnt liegt der größte Erfolg des FC Augsburg im DFB-Pokal inzwischen zurück. 2010 begegneten sich der damalige Zweitligist und Bundesligist SV Werder Bremen im Halbfinale. Mit einem Sonderzug waren Augsburger Anhänger in die Hansestadt gereist, ihre lautstarke Unterstützung verhinderte nicht die 0:2-Niederlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen