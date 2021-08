Kein Comeback von Kevin Vogt beim FCA

Plus Der FC Augsburg hat mit seinen Bemühungen um Kevin Vogt keinen Erfolg. Nach Informationen unserer Redaktion ist ein Wechsel von Vogt zum FCA kein Thema mehr.

Dass Stefan Reuter und Michael Ströll diese Chancen nützen würden, war klar. Als Kevin Vogt am ersten Spieltag der Bundesliga mit der TSG 1899 Hoffenheim beim FC Augsburg vorspielte, suchten der Sport- und der Finanz-Geschäftsführer das Gespräch mit dem ehemaligen FCA-Profi, um mal vorzufühlen, ob er sich denn einen Wechsel an seine ehemalige Wirkunsstätte vorstellen könne. Denn der 29-jährige Defensivakteur hätte der schwächelnden Abwehr des Bundesligisten gut getan. Vogt hatte die Patzer und Fehler beim 0:4 gegen die Hoffenheimer ja hautnah miterlebt. Auf dem Platz, als Hoffenheimer Abwehrstratege. Und da zeigte der Blondschopf eine imponierende Leistung.