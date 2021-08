FC Augsburg

vor 26 Min.

Nach dem Testspiel bekommt der FCA viel Applaus, hat aber auch einige Sorgen

Plus Der FC Augsburg besiegt im letzten Test den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio verdient mit 3:1. Vor dem Pokalspiel in Greifswald präsentiert sich der FCA in gute Form. Doch Jeffrey Gouweleeuw muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Von Robert Götz

Auf der Ehrenrunde der Spieler wurde der Familientag des FC Augsburg dann seinem Namen dann doch noch gerecht. Autogrammstunde und Fotomöglichkeiten für die Fans, egal in welchem Alter, waren angesichts der Corona-Hygiene-Bestimmungen nicht möglich, aber auch so waren die Augsburger Fans bester Stimmung. Viele Profis des FCA hatten ihre Kinder dabei und als Julien, der Sohn von André Hahn, mit dem Ball ins leere Tor dribbelte, bekam er von den fast 4500 Zuschauern und Zuschauerinnen fast so viel Beifall wie sein Vater in den 90 Minuten zuvor. Der Außenstürmer war auffälligste Spieler beim 3:1 (3:0)-Erfolg des FCA im letzten Testspiel gegen Cagliari Calcio.

