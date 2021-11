Nach grippalem Infekt: Niklas Dorsch ist zurück beim FCA

Plus Ein Infekt sorgte für eine lange Zwangspause für den Mittelfeldspieler. Drei Wochen war er stark geschwächt. Vor dem Spiel in Wolfsburg erklärt Dorsch, wie hart die Zeit war.

Als Niklas Dorsch Ende September nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Freiburg erste Symptome eines grippalen Infektes bekam, war der Mittelfeldspieler des FC Augsburg erst einmal froh, dass es kein Corona war. Dass er dann aber drei Wochen pausieren musste, daran hatte er damals nicht gedacht. „Ich denke, mein Immunsystem war durch die ganzen Corona-Maßnahmen wie den Masken nicht mehr das Stärkste“, sagt Dorsch. Die Spiele gegen Dortmund (1:2), Bielefeld (1:1) und Mainz (1:4) musste er zu Hause auf der Couch verfolgen. Das Pokalspiel in Bochum (6:7 n.E.) kam für ihn noch zu früh. „Wenn du fast drei Wochen zu Hause liegst und relativ wenig Sport machen kannst, dann wirft es dich schon zurück. Wenn du zuvor bei 100 Prozent warst, dann kostet dich das mit Sicherheit ein paar Prozent“, sagt Dorsch.