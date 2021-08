FC Augsburg

17:50 Uhr

Neuzugang aus Berlin: Worauf Arne Maier beim FC Augsburg hofft

Arne Maier (links, hier gegen Raphael Framberger) zeigte sich im Training am Mittwoch sehr engagiert. Dass der FCA jüngst so viele junge Spieler verpflichtet, freut den Neuzugang aus Berlin.

Plus Der Neuzugang aus Berlin freut sich vor allem auf das Zusammenspiel mit Niklas Dorsch. Ein Stürmer wird dagegen beim Auftakt gegen Hoffenheim fehlen.

Von Marco Scheinhof

Arne Maier streicht sich über das Logo. Das rote Shirt klebt eng an seinem Körper, es war eine schweißtreibende Trainingseinheit am Mittwochvormittag. „Die Farben stehen mir ganz gut“, sagt Maier und lacht. Rot statt blau. Augsburg statt Hertha. Seit Dienstag ist der 22-Jährige beim FC Augsburg im Training, am Montagabend war seine Ausleihe von Berlin perfekt gemacht worden.

