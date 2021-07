Olympionike Marco Richter ist ein begehrtes Tauschobjekt

Plus Eintracht Frankfurt hätte gerne Dominik Kohr für Marco Richter abgegeben. Angeblich scheiterte das an der Ablöseforderung. Stimmt nicht, sagt FCA-Sportvorstand Stefan Reuter.

Während Felix Uduokhai beim knappen 3:2 (2:1)-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien beim olympischen Turnier als Schütze des Siegtores zum Mann des Tages avancierte (siehe auch Seite 19), musste Vereinskollege Marco Richter das Spiel bis zur 83. Minute von der Ersatzbank aus ansehen. Dabei hätte Trainer Stefan Kuntz den 23-jährigen Stürmer gerne von Beginn an gebracht, doch Richter war leicht angeschlagen und deshalb schonte ihn der Nationaltrainer.