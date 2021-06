FC Augsburg

vor 36 Min.

Uduokhai will zu Olympia, aber bleibt er beim FCA?

Plus Der Innenverteidiger des FC Augsburg hat eine starke Saison gespielt. Wegen einer Verletzung verpasste er die letzten Spiele, hofft nun aber auf die Olympischen Spiele.

Von Marco Scheinhof

Felix Uduokhai hat die entscheidende Saisonphase von außen miterleben müssen. Der Innenverteidiger des FC Augsburg hatte sich eine Sehnenverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Nachdem eine konservative Behandlung keinen Erfolg gebracht hatte, war eine Operation nötig geworden. Uduokhai musste also ins Krankenhaus, während seine Teamkollegen um den Klassenerhalt kämpften. Beides ging gut aus. Durch ein 2:0 gegen Werder Bremen sicherte sich der FCA am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt, bei Uduokhai schlug die Behandlung gut an. „Die Heilung ist super verlaufen, ich bin sogar deutlich weiter als der Zeitplan“, sagt der 23-Jährige in einem Interview mit Transfermarkt.de.

