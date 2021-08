Warum Felix Uduokhai in Augsburg bleiben könnte

Plus FCA-Innenverteidiger Uduokhai spricht über seine Zukunft, Angebote anderer Vereine und warum das deutsche Team bei Olympia eine Chance verpasst hat.

Felix Uduokhai lässt sich nicht locken. Trotz all der Fragen, die ihm nach seiner Zukunft gestellt werden. Vor wenigen Tagen war der Innenverteidiger des FC Augsburg von den Olympischen Spielen aus Japan zurückgekehrt. Über das Wochenende durfte er sich erholen, seit Dienstag ist er zurück im Training. Am Mittwoch stellte er sich den Fragen bei einer Medienrunde.