FC Augsburg

vor 55 Min.

Warum Klaus Hofmann FCA-Trainer Weinzierl voll vertraut

Plus In den vergangenen Jahren lagen die FCA-Bosse bei der Auswahl ihrer Trainer häufiger daneben. Die Folge ist eine Spielweise, die dem Klubchef nicht gefällt.

Von Marco Scheinhof

Am Ende gab Klaus Hofmann den Spielern noch einen Auftrag mit auf den Weg. „Drei Punkte in Mainz“ rief der Vorstandsvorsitzende des FC Augsburg ihnen zu. Es war schon nach 22 Uhr, als sich die Mannschaft von der Jahreshauptversammlung des FC Augsburg verabschiedete. Hofmann gab zu, sie bis nach Mitternacht hier hätte ausharren lassen, wäre Bielefelds Fabian Klos am vergangenen Sonntag gar noch der Siegtreffer gelungen. Als Strafe. So aber hatte das 1:1 zwar nicht begeistert, die Situation aber auch nicht dramatisch verschlechter. Also entließ Hofmann die Spieler an diesem kalten Abend in die Nacht. „Auf ins Bett“, sagte er, „zum Schlafen.“

