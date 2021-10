FC Augsburg

12.10.2021

Analyse: Warum Weinzierl seine Taktik verändert

Plus In seiner erfolgreichsten Zeit bot der Trainer des FC Augsburg eine Abwehrformation mit vier Verteidigern auf. Nun hat er sich auf eine andere Variante festgelegt.

Von Johannes Graf

Mit Taktik und Spielidee ist das im Fußball so eine Sache. Einfach zu merken: Beste Taktik ist immer die, die zum Erfolg führt. Der FC Augsburg hat in der laufenden Bundesligasaison lediglich einmal in sieben Begegnungen gewonnen. Ein Grund dafür könnte also sein, dass er nicht immer die passende Taktik gefunden hat.

