FC Augsburg

06:30 Uhr

Was wird aus FCA-Profi Michael Gregoritsch?

Michael Gregoritsch gelang bei der EM ein Treffer für Österreich. In der Rückrunde mit dem FC Augsburg war er ohne Tor geblieben.

Plus Bei der EM kam der Angreifer des FC Augsburg regelmäßig für Österreich zum Einsatz. Im Klub erwartet den 27-Jährigen Ungewissheit.

Von Johannes Graf

Als Michael Gregoritsch den Rasen des Londoner Wembley-Stadions betrat, da befand sich seine Mannschaft in einer misslichen Lage. Wer 0:2 gegen Italiens Fußballer zurückliegt, der hat historisch bedingt nur geringe Chancen, dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Obendrein stand bei den Italienern ein Torwart zwischen den Pfosten, der einen Weltrekord aufgestellt hatte. Kein Schlussmann vor Gianluigi Donnarumma war im Trikot der Squadra Azzurra so lange ohne Gegentreffer geblieben. Am Ende des Spiels gegen Österreich hatte Italien einen beeindruckende Bestmarke aufgestellt: 1168 Minuten ohne Gegentreffer.

