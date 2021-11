FC Augsburg

vor 33 Min.

Wie der FCA mit der aktuellen Corona-Situation umgeht

Volles Haus, aber mit Maske: Anhänger des FC Augsburg am Freitagabend beim 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München.

Plus Gegen den FC Bayern war das Stadion ausverkauft. Wohl zum letzten Mal für lange Zeit. Fragen und Antworten zu weniger Fans und 2G-Plus im Stadion sowie positiven Covid-19-Tests.

Von Johannes Graf

Für den FC Augsburg war der Freitagabend ein Feiertag. Einerseits gelang in einem Jahrzehnt Bundesliga , andererseits war die WWK-Arena nach beinahe zwei Jahren mal wieder ausverkauft. Wobei der FCA freiwillig aus Abstandsgründen auf 4000 Fans im eigenen Stehblock verzichtete. Dass die Fans diesen Abend nicht vergessen werden, liegt nicht nur am sportlichen Erfolg. In den nächsten Wochen wird das Corona-Virus den Spielbetrieb erneut extrem beeinträchtigen. Fragen und Antworten rund um dieses Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen