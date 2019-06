vor 32 Min.

FC Augsburg muss wegen Verhalten der Fans 19.000 Euro Strafe zahlen

Das Sportgericht des DFB hat den FC Augsburg zu einer Geldstrafe verdonnert - wegen Pyrotechnik und fliegender Becher.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den FC Augsburg mit einer Geldstrafe in Höhe von 19.000 Euro belegt. Das Gericht begründete das mit verschiedenen Fehlverhalten von Fans, teilte der FC Augsburg am Dienstagabend mit.

Konkret ging es um Vorfälle bei drei Spielen: die DFB-Pokal-Spiele gegen Holstein Kiel und gegen RB Leipzig sowie ein Bundesligaspiel beim 1. FC Nürnberg.

Pyrotechnik und fliegende Becher: FC Augsburg muss Strafe zahlen

Vor Anpfiff und in der 88. Minute im Spiel gegen Kiel am 6. Februar dieses Jahres wurden im Augsburger Zuschauerbereich Pyrotechnik abgebrannt. Dasselbe passierte während der Partie beim 1. FC Nürnberg am 30. März 2019.

Außerdem haben Fans beim DFB-Pokalspiel gegen Leipzig am 2. April 2019 laut der Mitteilung Becher aus dem Augsburger Zuschauerbereich geworfen. (AZ)

