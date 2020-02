FCA-Baustelle Rechtsverteidiger: Diese Optionen hat Trainer Schmidt

Plus Auf der rechten Verteidigerposition hat Augsburgs Trainer Schmidt bislang keine Ideallösung gefunden. Gegen Eintracht Frankfurt deutet sich die nächste Veränderung an.

Im Sommer hat der FC Augsburg Jonathan Schmid an den SC Freiburg abgegeben. Den gebürtigen Straßburger zog es mit Frau und Kindern näher an seine elsässische Heimat. Zudem hat sich der 29-Jährige beim SC Freiburg unter Trainer Christian Streich einst als Bundesligaspieler etabliert, das schafft Verbundenheit. Schmid verteidigte nach seiner Umschulung vom Offensiv- zum Defensivspieler auf der rechten Augsburger Abwehrseite solide, vor gegnerischen Gehäusen sorgte er nach ruhenden Bällen für Gefahr.

Welch wichtige Bedeutung der äußerlich extrovertierte, sonst aber introvertierte Profi für den FCA hatte, das zeigt sich, seitdem er nicht mehr dem Kader angehört. Ein halbes Jahr nach Schmids Abschied ist die Baustelle auf der rechten Abwehrseite längst nicht geschlossen. Augsburgs Trainer Martin Schmidt sucht vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr) weiterhin nach einer Ideallösung.

Lichtsteiner ist für das laufintensive Spiel des FC Augsburg mitunter zu langsam

Während der Klub auf der linken Seite mit Philipp Max sowie den Neuzugängen Mads Pedersen und Iago frühzeitig für Klarheit sorgte, herrschte auf der gegenüberliegenden Seite bis zum Ende der Wechselfrist im Sommer Unklarheit. Der Österreicher Georg Teigl galt stets als Übergangslösung, als Platzhalter für eine Stammkraft. Teigl lief im DFB-Pokal auf, ebenso stand er am ersten Spieltag in Dortmund auf dem Rasen und absolvierte die komplette Spielzeit. Es folgte noch ein Kurzeinsatz gegen Eintracht Frankfurt am vierten Spieltag, danach nahm Teigl die Rolle eines Ergänzungsspielers ein.

Der Schweizer Coach setzte stattdessen auf einen Landsmann. Mit Stephan Lichtsteiner lotste er Mitte August einen prominenten Namen nach Augsburg. Lazio Rom, Juventus Turin, zuletzt FC Arsenal – Lichtsteiner hat die großen Bühnen des Fußballs betreten, vom internationalen Glanz ist im Herbst seiner Karriere indes wenig übrig geblieben. Seit kurzem ist der Nationalspieler 36 Jahre alt. Dass ihm mitunter die Geschwindigkeit für das laufintensive Spielsystem Schmidts fehlt, ist nicht zu übersehen; er entspricht nicht einer jener „Rennmaschinen“, die der Trainer präferiert. Lichtsteiner versucht den Mangel an Tempo durch Erfahrung, Antizipation und Stellungsspiel auszugleichen, vor allem gegen Spitzenteams gelingt ihm dies aber selten. Außerdem diskutiert er unnötig oft mit Gegenspielern und Schiedsrichtern.

Gegen Frankfurt könnte Framberger in der FCA-Startelf stehen

Zuletzt bot Schmidt auf der rechten Abwehrseite einen Innenverteidiger auf. Tin Jedvaj, Leihspieler aus Leverkusen, sieht sich als Mann im Abwehrzentrum – auch wenn er für Bayer und in der kroatischen Nationalmannschaft oft als Außenverteidiger zum Einsatz kam. Wenn er beim FCA als Rechtsverteidiger seinen Dienst verrichtete, hatte er Anpassungsprobleme. Jüngst in Berlin und gegen Bremen zeigte er eine schwache Leistung, die ihn den Platz in der Startelf kosten könnte.

Einiges deutet darauf hin, dass FCA-Coach Schmidt in Frankfurt den nächsten Wechsel hinten rechts vornehmen wird. Gegen Bremen stand Raphael Framberger in den letzten Minuten auf dem Platz. Nach dem Kurzeinsatz gilt der 24-Jährige nun als Kandidat für die Anfangsformation. Anfang Dezember hatte sich das FCA-Eigengewächs eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, im Trainingslager auf Malta absolvierte er noch individuelles Aufbautraining, inzwischen gilt er wieder als vollwertiges Mannschaftsmitglied. Framberger offenbart gelegentlich technische Schwächen, bringt aber Tempo und Dynamik mit, die dem Augsburger Pressing und Umschaltspiel zuträglich sind.

Framberger ist seit Januar 2017 fester Bestandteil des FCA-Kaders. Weil ihn seit dieser Zeit wiederholt langwierige Verletzungen zurückwarfen, hat Framberger bislang nur 25 Bundesliga-Begegnungen für den FCA bestritten. Wäre er fit geblieben, wäre er womöglich Stammkraft. Läuft Framberger gegen Frankfurt von Beginn an auf, ergäbe sich eine Parallele: Gegen die Eintracht stand Framberger in der Hinrunde erstmals in der Startelf, nun könnte sich dies in der Rückrunde wiederholen.

